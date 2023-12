29. december 2023 TOS Lifestyle Silvestrovský večer doma v spoločnosti priateľov? Okoreňte si ho ORIGINÁLNYMI párty hrami Ak ste sa rozhodli stráviť silvestrovský večer doma alebo na chate s partiou, neprehliadnite týchto 7 tipov na originálne párty hry, ku ktorým skoro nič netreba.

Prelom rokov sa slávi po celom svete a inak to nie je ani u nás. Niekto má veľkolepejšie plány, iní sú doma v tradičnom zložení, no každopádne silvestrovský večer je iný ako všetky ostatné.

Ak patríte medzi tých, ktorí si ho najlepšie vedia užiť niekde v teple či už doma alebo na chate a v spoločnosti priateľov, nasledujúce tipy sú ako ušité pre vás.

Prinášame vám sedem originálnych párty hier, ktoré vám pomôžu tento večer urobiť ešte zábavnejším a môžu byť tak skvelým doplnkom k vašej silvestrovskej oslave. Navyše, okrem papierov a pier v podstate nič nepotrebujete.

Ciele večera. Na začiatku tejto hry vymyslí každý účastník reálny cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť počas oslavy. Môže to byť napríklad najviac vypitých pohárov šampanského spomedzi všetkých alebo najviac zjedených kúskov torty… Všetky ciele sa zozbierajú, pomiešajú a každý si náhodne vylosuje jeden z nich, ktorý musí splniť. Hra sa sleduje priebežne a na konci oslavy sa vyhodnotia víťazi a porazení.

Predpovede. Každý účastník oslavy napíše na papier svoje predpovede pre nový rok, môže to byť niečo všeobecné, ako napríklad hlavné svetové udalosti, ale aj niečo osobnejšie, teda predpovede týkajúce sa seba samého či niekoho iného v rámci partie. Predpovede sa potom vložia do obálky a uložia sa až do ďalšieho Silvestra, kedy sa otvoria a porovnajú s tým, čo sa skutočne stalo. To by sa malo pravidelne opakovať.

Aký bol tento rok? Táto hra je skvelým spôsobom, ako sa zamyslieť nad končiacim sa rokom. Každý hráč dostane kartičku, na ktorú napíše niekoľko otázok týkajúcich sa minulého roka, typu aká bola tvoja najobľúbenejšia pieseň tohto roka alebo aký bol tvoj najväčší úspech. Hráči si potom vymieňajú kartičky a odpovedajú na otázky.

Článok pokračuje na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk