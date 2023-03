Zdroj: Pexels.com ŠKANDÁL na magistráte! Točil šéf vzťahov s verejnosťou filmy pre DOSPELÝCH? Magistrát hlavného mesta musí riešiť nepríjemný problém. Jeden z jeho vysokopostavených zamestnancov sa mal v minulosti objaviť v šteklivých videách určených dospelým. 25. marec 2023 Zo Slovenska

25. marec 2023 Zo Slovenska ŠKANDÁL na magistráte! Točil šéf vzťahov s verejnosťou filmy pre DOSPELÝCH? Magistrát hlavného mesta musí riešiť nepríjemný problém. Jeden z jeho vysokopostavených zamestnancov sa mal v minulosti objaviť v šteklivých videách určených dospelým.

Bratislavským magistrátom otriasol škandál. Do redakcie Nového Času mal doraziť tip od čitateľa, ktorý tvrdí, že vedúci oddelenia vzťahov s verejnosťou Matias Mužík má mať za sebou poriadne búrlivú minulosť.

Podľa Nového Času boli súčasťou tipu od čitateľa aj fotografie a videá, ktoré zachytávajú muža, ktorý sa na Mužíka až nápadne podobá.

„Rozumiem, že pán Vallo má umeleckú dušu a takéto veci ho asi nerozrušia, ale je normálne, aby človek, čo dáva na internet videá, kde je nahý iba v psej maske a šteká do objektívu, bol platený z našich daní?“ cituje portál čas.sk slová čitateľa.

Zábery vznikli pred niekoľkými rokmi

Šteklivé zábery majú pochádzať z platformy OnlyFans, no aktuálne sa majú nachádzať na inej stránke. Do redakcie Nového Času mali doraziť aj zábery z ďalších portálov, ktoré majú byť ešte kontroverznejšie. „Muž je na záberoch s rôznymi sexuálnymi pomôckami, niektoré videá sú sadomaso charakteru, zachádzajú do tvrdého porna a pôsobia profesionálnym dojmom. Porovnali sme zaslané fotografie aj videá od čitateľa s fotografiou Matiasa Mužíka na profesijnej sieti LinkedIn, pričom podoba je neodškriepiteľná,“ píše Nový Čas.

Samotný Mužík pre portál povedal, že OnlyFans v živote neprevádzkoval.

K samotným záberom sa vyjadril neskôr prostredníctvom e-mailu: „Predmetné fotografie a videá vznikli pred niekoľkými rokmi a nikdy neboli vyhotovené za účelom ich zverejnenia a ďalšieho šírenia. Išlo čisto o súkromný obsah, ktorý bol zverejnený na internetových stránkach bez môjho súhlasu. Vnímam to ako riziko, ktoré s používaním rôznych aplikácií súvisí, a ako memento, ktoré môže byť užitočné aj pre iných používateľov a viesť k ich väčšej obozretnosti. Taktiež to vnímam ako osobné animozity a nenávisť z určitých kruhov na moju osobu po tragickej samovražde môjho dlhoročného partnera.“

Čo na to magistrát?

K prípadu sa pre Nový Čas vyjadrila aj hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková: „Pána Mužíka vybrala komisia z 10 kandidátov na pozíciu vedúceho oddelenia vzťahov s verejnosťou na základe jeho viacročných manažérskych skúseností z korporátnej sféry. Na magistráte pracuje od začiatku roka a s jeho prácou sme spokojní. Súkromný život je z podstaty veci každého privátnou záležitosťou, ani v tomto prípade nesúvisí s jeho prácou. Navyše, predmetný materiál nevznikol za účelom ďalšieho šírenia a na internetových stránkach bol zverejnený bez súhlasu pána Mužíka. Ide o čisto súkromný obsah.“

