3. júl 2023 han Krimi Škola, v ktorej zomrel mladík, je v katastrofálnom stave: OTVORIA ju vôbec ešte? Polícia začala trestné stíhanie za zločin poškodzovania cudzej veci a prečin usmrtenia v súvislosti so sobotným (1. 7.) požiarom v priestoroch školy na Skalickej ceste v hlavnom meste.

TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková.

„Dnešným dňom si prípad na základe príkazu riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave prevzala krajská kriminálka,“ ozrejmila polícia s tým, že nie je možné poskytnúť k prípadu bližšie informácie.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ školy pokračuje v zisťovaní a analyzovaní rozsahu škôd. „Aktuálne je potrebné vyhotovenie statického posudku, od ktorého závisia ďalšie kroky,“ konštatuje na sociálnej sieti. Podľa kraja je rozsah škôd rozsiahly, na základe predbežných odhadov pôjde o státisíce eur.

Veľké škody

Škola vo svojom stanovisku pre TASR uviedla, že ide o tragickú a nepochopiteľnú udalosť, ktorá otriasla pedagógmi, žiakmi a rodičmi. Tvrdí, že plne spolupracuje so všetkými orgánmi a je v úzkom kontakte so zriaďovateľom – BSK. „Keďže prebieha vyšetrovanie, prosíme verejnosť aj médiá, aby rešpektovali, že nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie,“ vyhlásili zo školy.

K požiaru došlo počas soboty v skorých ranných hodinách v priestoroch školy pre mimoriadne nadané deti. Po uhasení našli záchranári mŕtve mužské telo.

Požiar mal byť vytvorený úmyselne. Krátko pred ním, horeli aj viaceré motorové vozidlá v areáli jednej z firiem na Pestovateľskej u­lici.

Otvoria ju vôbec?

Na túto tému priniesli článok a reportáž v TV JOJ. Televízii sa podarilo získať zábery z gymnázia. „Vidieť na nich do tla zhorenú zborovňu. Otázne je, či gymnázium budú môcť v septembri otvoriť,“ píše portál televízie noviny.sk.

​„Po výbuchu a plameňoch zo zborovne a jej okolia zostala len spúšť. TV JOJ sa podarilo získať dve fotografie, ktoré školskú skazu zachytávajú. To, či sa kompetentným podarí dať dokopy prvé poschodie, je zatiaľ otázne. Rovnako aj to, či sa do tried vrátia študenti,“ dodáva sa v spomínanom článku.

Zdroj: TASR