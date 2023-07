Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenia odštartujú prázdniny LÁSKOU? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 3. do 9. júla? 3. júl 2023 ELA Magazín

Baran

Oproti minulému máte v zamestnaní pred sebou ťažký a náročný pracovný týždeň. Vaše povinnosti sa vám nedarí plniť podľa predstáv nadriadených. A k tomu všetkému ste konfrontovaný s nepríjemnými zmenami, ktoré sa okolo vás dejú. Ani po finančnej stránke to nie je moc dobré, no paradoxne vám tieto nepríjemnosti neuberajú na dobrej nálade. Vaše súkromie bude v tieto dni pokojné, aj keď cez víkend bude musieť riešiť menšie nepríjemnosti.

Býk

Od pondelka do stredy to máte v zamestnaní náročné. Vaši nadriadení vás neustále zavaľujú novými úlohami, takže ich nestíhate načas uzavrieť. Našťastie, štvrtok a piatok už budú pokojné, takže sa vám bude dariť dohnať všetko. Nakoniec ste so sebou a s vašimi výsledkami celkom spokojný. V osobnom živote sa v utorok a v stredu doma nevyhnete menším výmenám názorov. Zvyšok týždňa už bude pekný a príjemný.

Blíženci

Je pred vami rozporuplný pracovný týždeň. Chvíľu vám ide robota bez najmenších problémov, a o pár okamihov je všetko naopak. A v takomto duchu sa nesú všetky pracovné dni. Ste z toho veľmi unavený a deprimovaný. V súkromí, ale hlavne v oblasti lásky, vám hviezdy maximálne prajú. Preto vy, nezadaný, vybehnite troška von na kávu alebo na zmrzlinu. Tam niekde na vás čaká váš vytúžený partner.

