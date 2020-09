1. september 2020 ELA Zo Slovenska Školákov čakajú rúška, rodičov tlačivá: Dokedy nebude telocvik a čo signalizuje semafor?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spresnil, ako budú žiaci na školách od začiatku nového školského roka nosiť rúška a čo sa prvé dva týždne bude diať.

Po polroku virtuálneho vyučovania sa opäť otvárajú brány škôl. Tento školský rok ale začína úplne inak a bude plný obmedzení. Nateraz sú opatrenia platné na prvé dva týždne, teda od 2. septembra od 06.00 h do 14. septembra do 18.00 h. Všetko závisí od toho, aké budú čísla šírenia nákazy.

Povinnou výbavou nebudú len školské potreby, rodičia sa musia pripraviť na papierovačky, ako je čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a predchádzajúcom pobyte dieťaťa, rúško pre dieťa či jednorazové vreckovky.

Rodičia si všetko potrebné môžu preštudovať v Manuáli opatrení pre školy a školské zariadenia na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Povinné rúška

Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hygienici však doplnili, že ak tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie jednoznačne odporúčajú. Rúško rovnako nebudú musieť nosiť žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo so sluchovým postihnutím.

Povinnosť nosiť rúška naopak pribudne pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, napríklad asistentom učiteľa alebo špeciálnym pedagógom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Taktiež bude povinnosťou u osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. ÚVZ SR vysvetlil, že k vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali.

Výnimky

„Táto výnimka bola stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane ochorenia COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž,“ informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Rúško naďalej nebudú musieť nosiť deti do troch rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb.

Taktiež ich nemusia mať žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.

Kde ich ešte nemusíte nosiť?

Rovnako rúško nebudú musieť mať poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu.

Ďalej sú to osoby vo wellness a umelých kúpaliskách, účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne dva metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Povinnosti pre rodičov

Každý školák musí mať prvý školský deň pripravené dva podpísané dokumenty. Prvým je zdravotný dotazník, ktorý sa odovzdáva pri prvom nástupe žiaka do školy.

Rodič vo vyhlásení informuje o tom, či žiak vycestoval v termíne od 17. augusta do 1. septembra mimo územia Slovenska, a rovnako tiež, či sa dieťa v danom čase zúčastnilo na hromadnom podujatí – teda detskom tábore, športovom sústredení, svadbe či rodinnej oslave.

V prípade, že rodič odpovedal na jednu z dvoch otázok áno, musí do 16. septembra sledovať zdravotný stav školáka, ako aj osôb v jednej domácnosti.

„Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo SR, alebo ak uvedie, že sa zúčastnilo na hromadnom podujatí, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj rodiny, ako aj všetkých blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti alebo s ním prichádzajú do veľmi úzkeho kontaktu. Ak sa u niekoho z týchto osôb vyskytne najbližších 14 dní príznak respiračného ochorenia – bude presne uvedené, čo sú príznaky – tak bude mať povinnosť kontaktovať lekára,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová. Dieťa by zároveň nešlo do školy a následne by sa postupovalo podľa odporúčania lekárov.

Pri príchode do školy sa odovzdáva aj druhý dokument: Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

V ňom rodič potvrdzuje, že sa u jeho dieťaťa neprejavili príznaky akútneho ochorenia: teplota nad 37,5 alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, skalený, zafarbený (žltý či zelený) výtok z nosa, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašel, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože či vyrážky a chrasty na koži.

Hrozí plošné zatváranie?

Ministerstvo školstva nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Jednotlivé fázy v podobe semaforu predstavil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.

„Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným označením sa budú vzdelávať dištančne,“ vysvetlil minister školstva.

Gröhling dodal, že ministerstvo školstva plánuje postupovať individuálne, podľa každého regiónu a situácie v ňom. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú sledovať ohniská nákazy a na základe toho budú rozhodovať o opatreniach v danej oblasti. Na školách v rizikových oblastiach budú platiť prísne opatrenia. Nechceme však zatvárať školy plošne. Počas troch mesiacov sme s cieľom minimalizovať nákazu zavreli školy a prešli si dištančnou výučbou. Myslím si, že rodičia, žiaci aj učitelia sa zhodnú, že toto obdobie stačilo a je na čase vrátiť sa do škôl v čo najnormálnejšom režime,“ podotkol.

Bez telocviku

Ak to bude potrebné, termín testovania pohybových predpokladov žiakov 1. až 3. ročníka sa posunie. rozhovore pre TASR to pred začiatkom školského roka 2020/2021 uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

„Tak, ako sme posúvali ostatné overovania vedomostí či už testovanie piatakov na máj, si myslím, že toto budeme vedieť tiež vyriešiť,“ poznamenal minister.

Minister poznamenal, že pri používaní telocviční sa budú v prvom rade pozerať na bezpečnosť a zdravie všetkých. „Ak to bude vyžadovať situácia, budeme sa snažiť nájsť nejaký iný spôsob vyučovania telesnej výchovy. Verme tomu, že za prvé dva týždne vychytáme všetky problémy, čo sa týka vzdelávania, a potom budeme fungovať normálne,“ uviedol. Ako podotkol, s vyučovaním telesnej výchovy majú skúsenosti už aj z výučby dištančnou formou.

Do 20. septembra, podľa opatrení na školský rok 2020/2021, základné a stredné školy i školské zariadenia nemajú využívať telocvične, posilňovne ani ostatné vnútorné priestory určené na šport.

