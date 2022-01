Zdroj: TASR/Roman Hanc Covidu sa opäť musí ustupovať: Na Orave už zatvárajú triedy aj celé školy Nepriaznivá epidemiologická situácia pokračuje najmä na severe Slovenska. Práve tam už musia pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam. 27. január 2022 Zo Slovenska

27. január 2022 Zo Slovenska Covidu sa opäť musí ustupovať: Na Orave už zatvárajú triedy aj celé školy Nepriaznivá epidemiologická situácia pokračuje najmä na severe Slovenska. Práve tam už musia pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zhoršujúca sa epidemiologická situácia zatvára na Orave triedy aj celé školy. V Námestove už jednu základnú školu (ZŠ) zavreli, to isté sa od piatka (28. 1.) týka Dolného Kubína. Pre TASR to potvrdili zástupcovia oravských samospráv.

„ZŠ Petra Škrabáka má z 20 tried zatvorených 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne nám nariadil od piatka do utorka (1. 2.) zatvoriť celú školu. ZŠ Martina Kukučína má zatvorených 13 z 29 tried,“ priblížil Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta Dolný Kubín. Doplnil, že ZŠ Janka Matúšku má v karanténe päť tried a ZŠ s materskou školou (MŠ) Kňažia štyri.

Situácia je vážna

Úplne zatvorená je aj jedna ZŠ v Námestove, na druhej budú od piatka v karanténe tri triedy zo 17. „Epidemiologická situácia je u nás vážna, rovnako ako v celom okrese. V štatistike za minulý týždeň sme mali pozitívnych približne 180 ľudí,“ priblížil prednosta Mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík s tým, že pozitivita má stúpajúcu tendenciu.

V ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej je aktuálne v karanténe deväť tried z 24. Trstenská ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga má zatvorených celkom šesť tried zo 17.

„MŠ Oslobodenia má v karanténe štyri triedy z 11,“ povedala vo štvrtok pre TASR Martina Harkabuzová zo Spoločného obecného úradu – školského úradu mesta Trstená.

Zdroj: TASR