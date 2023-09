Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Slováci spisujú PETÍCIU: Chcú ZÁKAZ zdieľaných kolobežiek v mestách Už približne 1 300 ľudí podpísalo petíciu, ktorou chcú dosiahnuť zákaz zdieľaných kolobežiek. 1. september 2023 Zo Slovenska

1. september 2023 Zo Slovenska Slováci spisujú PETÍCIU: Chcú ZÁKAZ zdieľaných kolobežiek v mestách Už približne 1 300 ľudí podpísalo petíciu, ktorou chcú dosiahnuť zákaz zdieľaných kolobežiek.

Elektrické kolobežky spôsobujú v slovenských mestách poriadne problémy. Za všetky spomeňme napríklad prípad zo začiatku júla, kedy policajti v Liptovskom Mikuláši namerali kolobežkára, ktorý po meste jazdil rýchlosťou 118 kilometrov za hodinu. Iba týždeň pred týmto prípadom narazil 58-ročný opitý muž na elektrokolobežke do 7-ročného dievčaťa, ktoré so zranením nohy previezli do piešťanskej nemocnice.

Spisujú petíciu

Koncom augusta Slovenskom otriasol prípad z Trenčína. Pri prechádzaní cez štvorprúdovú cestu zrazil 30-ročný muž 63-ročnú ženu. Po nehode nafúkal. Náraz mal tragické následky, keď žena zraneniam podľahla.

Ako informovala RTVS, po tejto nehode ľudia začali spisovať petíciu za zákaz používania zdieľaných kolobežiek v mestách. Volajú aj po sprísnení pravidiel pri používaní súkromných kolobežiek.

Petíciu už podpísal aj syn zrazenej ženy. „Podpisujem, lebo včera 23.8.23 jeden bezohľadný a alkoholom podgurážený kolobežkár nám zabil maminu. Viem, že aj ona urobila chybu, že nešla cez priechod pre chodcov alebo nadchodom, ale keby nešiel veľkou rýchlosťou, takto to dopadnúť nemuselo,“ napísal.

Zmení niečo pripravovaná novela?

Po obmedzení kolobežiek už volajú aj svetové metropoly. Prvou lastovičkou je Paríž, ktorý sa rozhodol zdieľané kolobežky v uliciach úplne zakázať. Na tému sa pozrel aj Európsky parlament, ktorý nariadil, že majitelia majitelia elektrických kolobežiek budú musieť mať od budúceho roka uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Na Slovensku aktuálne zbiera poznatky a skúsenosti s používateľmi kolobežiek dopravná polícia. „Predpokladá sa, že sa zohľadní v pripravovanej novele zákona o cestnej premávke, ktorá by sa mala predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu niekoľkých mesiacov,“ povedal pre RTVS hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk