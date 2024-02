25. február 2024 ELA Rôzne Slovensko čaká ďalší LEJAK, pršať však nebude všade. Kedy sa počasie zmení? Naše územie čaká v nadchádzajúcich hodinách ďalší dážď, ktorý prinesie lokálne aj výraznejšie zrážky.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Víkendové počasie sa doteraz nieslo v znamení pokojného počasia, no to sa už čoskoro zmení. Nad Balkánom sa totiž nachádza tlaková níž a s ňou súvisiace zrážkové pole začne vo večerných hodinách ovplyvňovať počasie na našom území, informuje iMeteo.sk.

Rozhodne však nečakajte plošné zrážky. Intenzita dažďa bude mierna a ťažisko zrážok bude sústredené predovšetkým do centrálnej časti Slovenska.

Pršať začne večer

Zrážková činnosť sa vo večerných hodinách začne nad naše územie nasúvať od juhu. Prvé zrážky sa očakávajú okolo 18:00 na juhu Banskobystrického a Košického kraja.

Do polnoci sa zrážky dostanú nad väčšinu stredného a východného Slovenska, no pršať nebude všade.

Ťažisko zrážok by sa malo tiahnuť naprieč Maďarskom a Poľskom cez východné okresy Slovenska, kde by mohlo do zajtrajšieho večera napršať od 10 do 20 mm zrážok. Ojedinele by mohlo napršať aj viac.

„Najmenej zrážok sa očakáva v Trenčianskom kraji a na celom západnom Slovensku, kde by nemusela spadnúť ani kvapka,“ dodáva iMeteo.sk.

Začiatok týždňa prinesie zlepšenie

Štart nového pracovného týždňa by sa mal niesť v pokojnejšom duchu počasia. Západne od nás síce budú postupovať tlakové níže, ale tie svojim zrážkovým polom počasie na našom území neovplyvnia.

My by sme mali byť pod vplyvom nevýrazného tlakového poľa, ktoré na naše územie prinesie relatívne pokojné i keď oblačné počasie.

Zdroj: iMeteo.sk