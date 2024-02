5. február 2024 Lucia Lauková Zo Slovenska Slovensko trápi BÚRLIVÝ vietor: Na Chopku už fúka ORKÁN Silný vietor potrápi v pondelok celé Slovensko. Rýchlosť vetra zaznamená na Chopku už dosiahla silu orkánu.

Začiatok nového pracovného týždňa prináša na naše územie veľmi nebezpečné počasie v podobe silného vetra. Ako informuje iMeteo.sk najsilnejší vietor treba dnes cez deň očakávať najmä na západnom a na strednom Slovensku.

„Aktuálne je vietor v ranných hodinách najsilnejší na Chopku, kde rýchlosť vetra dosahuje 38 m/s, čiže v nárazoch 137 km/h,“ uvádza iMeteo.sk.

Búrlivý vietor

So silným vetrom treba počítať aj v nížinách. „Aktuálne rýchlosť vetra dosahuje nad 50 km/h v Bratislave a poriadne fúka aj na Záhorí v okolí Kuchyne či na juhu Slovenska v okolí Boľkoviec. Vietor od rána zúri aj v na strednom Slovensku, kde najsilnejšie fúka v okolí Kremnice a Krahúl. Na východnom Slovensku je situácia ohľadom vetra najpokojnejšia,“ priblížil portál o počasí.

Očakáva sa, že vietor v priebehu dňa ešte naberie na sile. Počítať treba aj s možnými škodami.

Orkán v Tatrách

Najveternejšie má byť na hrebeňoch Tatier, kde by vietor v nárazoch mal dosahovať rýchlosť až do 180 km/h. Orkán môže lámať a vyvracať stromy, prerušiť vlakovú dopravu a problémy môžu byť aj v dodávke elektrickej energie. Vietor by mal postupne slabnúť v podvečerných hodinách.

