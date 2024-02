Smutná správa zo ZÁMORIA: Pri TRAGICKEJ nehode vyhasol život hokejového obrancu

Pri tragickej autonehode vyhasol život niekdajšieho českého hokejového obrancu Jiřího Suchého. Informuje o tom portál Sportovy.cas.sk, ktorý sa odvoláva na správu od zámorského juniorského tímu Halifax Moosehead, v ktorom Suchý pôsobil.

Suchý bol niekoľkonásobným mládežníckym reprezentantom a v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži odohral medzi rokmi 2005 a 2007 až 118 zápasov.

ilustračné foto

It is with heavy hearts that we have learned of the passing of Jiri Suchy 🇨🇿 who tragically lost his life in a recent car accident.



Jiri was a defenceman with the Mooseheads and played 118 games between 2005-07.



Our thoughts are with his family and loved ones. 💔 pic.twitter.com/kKF59QlOWK