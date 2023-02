Zdroj: Unsplash.com Spoznali sme TOP slovenské aplikácie: Tieto kúsky nemôžu chýbať ani vo vašom mobile! Mobilné aplikácie používame denne. Vedeli ste však, že množstvo z nich vytvorili slovenskí vývojári? Pozrite si tie najlepšie z nich. 11. február 2023 Technológie

11. február 2023 Technológie Spoznali sme TOP slovenské aplikácie: Tieto kúsky nemôžu chýbať ani vo vašom mobile! Mobilné aplikácie používame denne. Vedeli ste však, že množstvo z nich vytvorili slovenskí vývojári? Pozrite si tie najlepšie z nich.

Aj slovenské appky môžu byť svetové! Ktoré obstáli v hlasovaní verejnosti 4ka Android Code 2022? Spoznajte najlepšie mobilné aplikácie pre operačný systém Android od slovenských developerov s Michalom Chabadom, šéfredaktorom technologického portálu.

Vyberajú tie najlepšie

Súťaž 4ka Android Code napísala svoj 12. ročník. Slovenskí vývojári mohli svoje aplikácie prihlásiť do jednej zo šiestich kategórií: Doprava a cestovanie, Hry, Nakupovanie, predaj a podnikanie, Vzdelávanie, Slovenské aplikácie (všeobecne) a Svetové slovenské aplikácie.

„Každý rok sa snažíme vyhodnotiť tie najlepšie aplikácie. Nerobíme to len my v redakcii. My robíme ten predvýber aplikácií, ktoré sú potom v tom hlavnom hlasovaní. Hlasovanie je už potom na samotných čitateľoch. Čiže si vyberajú tie aplikácie, ktoré sa im najviac páčia,“ prezradil Michal Chabada s tým, že tento rok znížili počet kategórií na spomínaných šesť.

V aktuálnom ročníku sa do hlasovania zapojilo takmer 6 200 ľudí!

Stále sa zlepšujú

Za 12 rokov existencie sa posunula aj kvalita slovenských vývojárov a ich aplikácií. „Vidíme to hlavne v tom, že ,samozrejme, dizajn aplikácií je už na profesionálnej úrovni, samozrejme, tých najlepších. Stále sa sa nájdu aj aplikácie, ktoré robí jeden človek, ktorý si robí grafiku a aj si to celé nakóduje. Myslím však, že ten posun je výrazný. Keď sme na začiatku mali problém nominovať nejaké aplikácie, alebo ich nájsť, tak momentálne máme databázu okolo 200 slovenských aplikácií, ktoré pravidelne sledujeme. Niektoré tam každý rok pribudnú, niektoré odbudnú, zmiznú z toho Obchodu Play. Sledujeme ich a snažíme sa ich vždy kontrolovať. Jednou z podmienok je, že každá tá aplikácia musí mať v tom roku aspoň jeden update. To je ako keby základná podmienka,“ povedal Chabada a dodal, že pokiaľ aplikácia v jednom roku vyhrala, v ďalšom ročníku už nie je nominovaná. O rok neskôr sa už môže zúčastniť.

Víťazi 4ka Android Code 2022

Doprava a cestovanie

Hry

Nakupovanie, predaj a podnikanie

Slovenské aplikácie (všeobecne)

Svetové slovenské aplikácie

Vzdelávanie

Viac o najlepších slovenských mobilných aplikáciách sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast 4kast si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

