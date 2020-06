4. jún 2020 Zo Slovenska Stále je možné darovať dve percentá zo zaplatenej dane. Poznáte postup?

Poukázanie podielu zo zaplatenej dane je možné podať a daň z príjmov zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení sa obdobia pandémie.

Zdroj: TASR

Darovať dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane z príjmu je stále možné aj pre ľudí, ktorí neoznámili daňovému úradu odloženie podania daňového priznania, alebo aj pre zamestnancov, ktorým zúčtovanie dane urobil zamestnávateľ.

Stále máte čas

Daňové priznanie za rok 2019, a teda poukázanie podielu zo zaplatenej dane, je možné podať a daň z príjmov zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení sa obdobia pandémie, upozornila v stredu Finančná správa (FS) SR.

Ak napríklad vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta. V tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť, a zároveň v tejto lehote môže poukázať podiel zo zaplatenej dane.

Zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli, zamestnávateľ musí vystaviť potvrdenie najneskôr do 15. septembra, a zamestnanec tak môže darovať podiel zo zaplatenej dane najneskôr do 30. septembra.

Darované milióny

„V zmysle zákona sa darované financie dostanú na účet prijímateľov do troch mesiacov v závislosti od zákonných termínov,“ uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Finančná správa v súčasnosti postupne spracováva darované podiely zo zaplatenej dane, a to z daňových priznaní podaných do 31. marca a vyhlásení podaných do 30. apríla.

Suma darovaných financií každoročne rastie. Minulý rok darovalo podiel zo zaplatených daní takmer 905-tisíc daňovníkov, z toho 852 734 fyzických a 52 252 právnických osôb. Spolu 15 590 prijímateľom darovali firmy, zamestnanci a živnostníci sumu viac ako 73 miliónov eur. Neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie, ktoré sú oprávnené prijímať podiel z dane, sú zverejnené v zoznamoch notárskej komory.

