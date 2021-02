Zdroj: TASR Štefan Holý obvinil samosprávy zo zlyhania: Výsledkom má byť nedostatok bytov Podpredseda vlády pre legislatívu obviňuje samosprávy, že ako stavebné úrady fatálne zlyhali. Dnes o 18:11 Správy

Dnes o 18:11 Správy Štefan Holý obvinil samosprávy zo zlyhania: Výsledkom má byť nedostatok bytov Podpredseda vlády pre legislatívu obviňuje samosprávy, že ako stavebné úrady fatálne zlyhali.

Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) obviňuje samosprávy, že ako stavebné úrady pri prenesenom výkone štátnej správy fatálne zlyhali. Dôsledkom zlyhania má byť nedostatok bytov a ich astronomické ceny. Viacerých predstaviteľov samosprávy označuje za novodobých zemepánov a synonymum korupcie. Kritiku Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k návrhu novely stavebnej legislatívy označuje za klamstvo a účelové zavádzanie.

Vychádzajú z praxe

„Stavebné úrady podľa pracovnej verzie návrhu zákona neprechádzajú na licencovaných projektantov, ako tvrdí ZMOS, ale na štát, pretože samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy ako stavebné úrady fatálne zlyhali. Štát si jednoducho túto prenesenú kompetenciu berie späť,“ konštatuje Holý s tým, že v blízkej dobe chcú prísť s detailnou koncepciou výstavby štátnych nájomných bytov.

Za „bohapustú lož“ označuje tvrdenie, že by si developeri mohli sami presadiť zmenu územného plánu. Návrh podľa neho hovorí, že developeri môžu spolupracovať so samosprávou alebo môžu návrhy zmien spracovať samostatne, avšak následne musia byť predložené starostovi či primátorovi a zároveň zastupiteľstvu samosprávy na prerokovanie. „Tento zámer vychádza z doterajšej praxe, kde neschopnosť alebo nekalé zámery mnohých zástupcov samosprávy umelo blokovali proces rozvoja územia do takej miery, že sa to stalo pre občanov a podnikateľov neúnosným,“ vysvetľuje Holý.

Mestá a obce sa musia sústrediť na kvalitné spracovanie územného plánu a stanoviť jasné a zrozumiteľné pravidlá pre výstavbu. Návrh legislatívnej zmeny zároveň nastavuje pravidlá vydávania následných povolení, aby stavebník ešte pred začiatkom povoľovania stavby presne vedel, čo musí splniť a kedy bude môcť začať stavať. „Šedá zóna pre rozhodnutia starostov a primátorov či svojvôľa predstaviteľov samosprávy v tejto oblasti sa jednoducho musia skončiť,“ zdôrazňuje.

Novodobí zemepáni?

Na margo vyjadrení o korupcii Holý pripomína, že vláda od začiatku preukazuje absolútne nekompromisný prístup ku korupcii a neúprosne ju prenasleduje a trestá, na druhej strane majú skôr predstavitelia samospráv tendenciu správať sa ako novodobí zemepáni a pre svojich občanov sú synonymom korupcie. Z preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného konania sa v rukách samosprávy stal podľa neho stal v mnohých prípadoch „zdroj obrovskej korupcie a vydierania.“ Udržiavanie tohto stavu je pre vládu neprijateľné.

ZMOS v stredu na rokovaní svojho predsedníctva odmietlo návrh novely stavebnej legislatívy z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu. Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren označil návrh za zlý, nedokonalý a nebezpečný nezmysel. Myslí si, že ide o pokus ukradnúť kus štátu, legalizovať korupciu, sprivatizovať stavebné konanie a o snahu obmedziť práva samosprávam i občanom. Chren tvrdí, že ak by tento návrh písali developeri a finančné skupiny, nevyzeral by inak.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR