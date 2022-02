Strach aj obrovská odvaha: Prežila som Hitlera, prežijem aj Putina, povedala 92-ročná Ukrajinka

Ruskí vojaci mali v noci zo štvrtka na piatok postúpiť cez ďalšie lokality na Ukrajine. Aj obyvateľom Vinnického okresu, odkiaľ pochádza aj rodina Ukrajinky Maríny, mali prísť znepokojivé správy o nočnom útoku.

„Teraz prišli všetkým listy, že v noci cca o 3.00 Rusi zaútočia zo strany Podnesterska, to je pri hraniciach s Vinnickým okresom. Podnestersko je autonómna časť Moldavska, pod kontrolou Ruska,“ informovala nás vo štvrtok 24. februára pred polnocou Marína, ktorá aktuálne žije na Slovensku. V strachu o život a v panike si začala jej rodina ešte v noci baliť kufre. „Všetko sa to točí okolo Kyjeva,“ dodala Marína.

Ľudia sa spájajú aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde zdieľajú svoje pocity a najnovšie informácie. Mnohí boli radi, že videli úsvit.

„Krásny východ Slnka, to znamená, že sme prežili ďalšiu noc. Veľa ľudí sa vracia zo stanice metra, kde strávili noc,“ opísala situáciu v príspevku obyvateľka Kyjeva. Obavy o rodinu neskrýval ani známy ukrajinský novinár Maxim Eristav.

„Kontaktoval som celú rodinu. Zatiaľ sú všetci v relatívne bezpečnej lokalite na Ukrajine. Sú nezlomní a zachovávajú si pozitívne myslenie. Ešte aj moja 92-ročná stará mama, mi povedala: Prežila som Hitlera, prežijem aj Putina,“ uviedol novinár na sociálnej sieti.

Horšie to však vnímajú deti, ktoré sa pýtajú rodičov, čo sa deje. „Chcela som dnes ostať silná a premôcť sa, ale práve som si prečítala príspevok mojej kamarátky a rozplakala som sa. Ona aj jej 5-ročná dcéra sa zobudili na výbuch neďaleko Kyjeva. V tom sa jej dcéra opýtala: Mami, tak toto je vojna? Prišli nás Rusi zabiť?,“ napísala nezávislá novinárka Olga Tokariok z Kyjeva.

Slzám sa neubránila ani ukrajinská profesionálna tenistka Elina Mychajlivna Svitolinová. "Ďalšia bezsenná a strašidelná noc pre obyvateľov Ukrajiny. Prosím, pomôžte nám zastaviť vojnu,“ vyzvala 27-ročná športovkyňa z Odesy.

Metro station in Kharkiv, the second-largest city in #Ukraine . #StopRussia #StopWar pic.twitter.com/VFqvLY64n7

People shelter in metro stations in Kyiv right now as a new air bombardment alert is issued https://t.co/HbPwX99roN