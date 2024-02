1. február 2024 Zo zahraničia ŠTRAJK na nemeckých letiskách: ZRUŠENÉ lety zasiahnu 200-tisíc cestujúcich Cestujúci, ktorí plánujú vo štvrtok priletieť na 11 hlavných nemeckých letísk, alebo z nich odletieť, sa budú musieť zariadiť inak.

Zdroj: TASR/AP

Pracovníci bezpečnostnej služby na letiskách vo Frankfurte, Hamburgu, Brémach, Berlíne, Lipsku, Düsseldorfe, Kolíne, Hannoveri, Stuttgarte, Erfurte a Drážďanoch začali jednodňový štrajk, ktorý bude trvať do večera. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.

Odborový zväz Verdi začal štrajkovú akciu v stredu neskoro večer na letisku Kolín/Bonn, kde podľa zväzu neprišla do práce nočná zmena na kontrolu cestujúcich. Hovorca zväzu Özay Tarim uviedol, že tam bola 100-percentná účasť.

Snažili sa ich nalákať na príplatok

Podľa internetovej stránky letiska Kolín/Bonn bolo vo štvrtok v skorých ranných hodinách zrušených približne 80 percent tamojších plánovaných letov. Tarim očakáva, že tento podiel sa bude v priebehu dňa zvyšovať.

Na letiskách v Berlíne, Hamburgu a Stuttgarte boli zrušené všetky odlety. Na druhej strane, v Düsseldorfe bola zrušená len tretina letov, pričom dve tretiny sa majú ešte uskutočniť.

Tarim skritizoval skutočnosť, že bezpečnostná spoločnosť na letisku v Düsseldorfe ponúkla príplatok 200 eur, aby zamestnanci napriek štrajku prišli do práce. Takýto „bonus za narušenie štrajku“ považuje za provokáciu.

Vlajková nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje vo Frankfurte zachovať väčšinu svojho programu vrátane diaľkových letov, uvádza DPA. V ponuke budú aj lety pre transferových cestujúcich. Dopravca však upozornil, že cestujúci môžu v tranzitnom priestore čakať dlhšie.

Dotkne sa to 200-tisíc cestujúcich

Podľa odhadov združenia letísk ADV bude vo štvrtok zrušených alebo odložených približne 1 100 letov. To by sa dotklo približne 200-tisíc cestujúcich. Bežná letová prevádzka sa pravdepodobne obnoví v piatok.

Štrajk sa netýka letísk v spolkovej krajine Bavorsko vrátane Mníchova a Norimbergu, keďže tamojší bezpečnostný personál je zamestnancom verejného sektora, na ktorého sa vzťahuje iná odborová zmluva.

Lufthansa ponúka dotknutým cestujúcim bezplatnú zmenu rezervácie do 8. februára. Uviedla, že všetci cestujúci, ktorí si vo štvrtok rezervovali vnútroštátne lety, si môžu bezplatne vymeniť svoje rezervácie za železničné lístky bez ohľadu na to, či bol ich konkrétny let zrušený alebo nie.

Odborový zväz Verdi vyhlásil štrajk v rámci rokovania o kolektívnej zmluve so súkromnými firmami v oblasti bezpečnostnej ochrany letísk. Odborová organizácia požaduje zvýšenie platov a ďalšie benefity pre približne 25-tisíc zamestnancov letiskovej bezpečnostnej služby.

Šéf ADV Ralph Beisel vyhlásil, že štrajk poškodí prevádzkovateľov letísk, hoci tí sa na pracovných rokovaniach nezúčastňujú.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR