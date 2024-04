8. apríl 2024 ELA Rôzne Sú tu prvé TRIDSIATKY, bude to na TRÓPY: Potom príde poriadna ZMENA! Nasledujúci týždeň je vysoká pravdepodobnosť toho, že nás čakajú tropické teploty.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Letný začiatok týždňa

V pondelok nás čaká počasie veľmi podobné tomu, čo sme na našom území zažívali cez víkend. Na celom území sa pripravte na slnečné počasie s maximálnymi teplotami, ktoré sa vyšplhajú od +22 do +27 °C. Najteplejšie by malo byť opäť na západe krajiny, informuje iMeteo.sk.

V utorok by malo byť predbežne na našom území najteplejšie. Do našej oblasti by mal od juhozápadu vrcholiť príliv veľmi teplého vzduchu od juhozápadu.

Príliv teplého vzduchu k nám bude vrcholiť pred blížiacim sa studeným frontom a priniesť môže teploty, ktoré na krajnom juhozápade budú atakovať hranicu tropického dňa, teda +30 °C.

Práve počas stredy by mal začať cez naše územie postupovať studený front, no zatiaľ je nejasné jeho načasovanie a teda ani to, či prinesie len zrážky a ochladenie alebo nám dokonca hrozia aj nebezpečnejšie sprievodné javy ako búrky.

Druhá polovica apríla

Aktuálne predpovede naznačujú, že v druhej polovici týždňa by sa malo počasie opäť stabilizovať a bude stále teplo s teplotami až do +24 °C i keď o čosi chladnejšie ako tento víkend.

„Nateraz sa zdá, že k výraznej zmene by na našom území mohlo dôjsť okolo polovice apríla, kedy sa črtá prechod studeného frontu, ktorý by mal byť výrazný a výrazné bude aj následné ochladenie,“ dodáva iMeteo.

Od polovice apríla to skôr vyzerá na veľmi premenlivé a upršané počasie. Očakávajte aj pomerne chladné dni.

Zdroj: iMeteo.sk