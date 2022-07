Zdroj: pixabay.com Čím sa v lete NAJLEPŠIE osviežiť? TOP potraviny, ktoré majú vysoký obsah VODY Ak zabúdate na pitný režim alebo ho chcete čiastočne nahradiť, skúste potraviny s vysokým obsahom vody. 3. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín

3. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín Čím sa v lete NAJLEPŠIE osviežiť? TOP potraviny, ktoré majú vysoký obsah VODY Ak zabúdate na pitný režim alebo ho chcete čiastočne nahradiť, skúste potraviny s vysokým obsahom vody.

Počas leta dokážu každého potrápiť vysoké teploty a preto je potrebné prijať dostatok tekutín. Tento prídel však môžete získať aj zo zeleniny a ovocia. Poznáte top druhy potravín, ktoré vás ochránia pred dehydratáciou, zasýtia a sú zároveň zdrojom vitamínov a minerálov?

1) Ľadový šalát

Ak ste milovníkom tejto listovej zeleniny, máte vyhraté! Obsahuje až 95,6 percenta vody. Potravina je vhodná ako príloha k mäsu či inému pokrmu. Nájdete v nej veľa vlákniny a kyseliny listovej.

2) Vodový melón

Sezóna šťavnatej pochúťky začala, tak prečo to nevyužiť? Melón obsahuje až 90 percent vody a je dobrým pomocníkom pri regenerácii. Sladká dobrota obsahuje tiež veľké množstvo vitamínov a minerálov.

No vedeli ste, že posilňuje imunitu, znižuje hladinu cholesterolu, podporuje trávenie a je veľkým bojovníkom proti zápalu? Aj to sú dôvody, prečo by ste ho mali zaradiť do svojho jedálnička.

3) Šalatová uhorka

Táto potravina má až 95 percent vody a množstvo benefitov. Šalatová uhorka ukrýva vitamíny a minerálne látky. Dokáže stopnúť prekyslenie tela, pomáha s vysokým krvným tlakom a proti vráskam.

Pre svoju osviežujúcu chuť si ju vychutnajte len tak na raňajky alebo si z nej pripravte uhorkový šalát. Budete potrebovať: 1 ks väčšej šalátovej uhorky, 100 g bieleho jogurtu (alebo smotany), korenie tzatziky, štipku čierneho mletého korenia a štipku morskej soli.

Postup: Uhorku umyte a nastrúhajte do misky. Pridajte jogurt alebo smotanu a všetky vyššie uvedené ingrediencie dobre zmiešajte. Uhorkový šalát podávajte ako prílohu k hlavnému jedlu.

4) Cuketa

Počas leta vás výborne osvieži i cuketa. Tá obsahuje 95 percent vody a je výbornou potravinou, ktorú môžete zapiecť či vypražiť. No aby nestratila podiel vody, odporúčame ju používať najmä do šalátov. Cuketa pôsobí blahodarne na tráviacu sústavu, ľadviny a pomáha pri liečbe dny, cukrovky a reumy.

5) Jahody

Sladučké ovocie obsahuje 92 percent vody a preto je vhodné počas horúcich dní. Lahodná potravina má veľké mužstvo vitamínu C, ochraňuje imunitný systém a bojuje proti zápalom.

6) Broskyne

Vedeli ste, že obsahujú až 90 percent vody? Pod šupkou sa ukrýva veľká dávka vitamínov, antioxidantov a vlákniny. Tak čo, našli ste svojho favorita?

Zdroj: Dnes24.sk