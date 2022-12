Zdroj: TASR/Martin Baumann ŠUŠKANDA? Pellegrini v RTVS vytiahol historku: Roman Mikulec vraj skončí vo funkcii ministra Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mohol v pondelok (12. 12.) skončiť vo funkcii, aby poslanec parlamentu Martin Borguľa (Sme rodina) nezahlasoval za pád vlády. 11. december 2022 Politika

11. december 2022 Politika ŠUŠKANDA? Pellegrini v RTVS vytiahol historku: Roman Mikulec vraj skončí vo funkcii ministra Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mohol v pondelok (12. 12.) skončiť vo funkcii, aby poslanec parlamentu Martin Borguľa (Sme rodina) nezahlasoval za pád vlády.

Tvrdí to poslanec parlamentu a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová to odmieta, tento scenár podľa nej nie je v hre. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Mikulec vraj skončí

„Od soboty (10. 12.) sa šíria informácie, som zvedavý, čo bude, že Roman Mikulec pravdepodobne v pondelok skončí vo svojej funkcii ministra vnútra, len aby vyhoveli Borguľovi a aby ten podržal vládu,“ skonštatoval Pellegrini.

Zopakoval, že na páde súčasnej vlády trvá, pretože prehlbuje marazmus na Slovensku. Jediným riešením sú podľa neho predčasné voľby. Pellegriniho stranícka kolegyňa, poslankyňa Hlasu Denisa Saková v diskusii Na telo na Markíze zopakovala, že jej strana počula historku, že Mikulec možno v pondelok skončí sám. Mikulcova hovorkyňa tieto tvrdenia nekomentovala.

Remišová si nemyslí, že je správne meniť vládu v tomto čase. Predčasné voľby odmieta. „Teraz je kľúčové obdobie, keď sa nastavujú opatrenia, schémy pomoci a prichádza legislatíva Európskej únie, keď ideme presmerovávať eurofondy na to, aby sme pomohli ľuďom,“ podotkla s tým, že návrh na odvolanie vlády bol podľa nej slabý a pokrytecký.

Líder Hlasu-SD okrem iného súčasnú vládu kritizuje za nečinnosť. Myslí si, že nedostatočne pomáha ľuďom. Vicepremiérka s tým nesúhlasí.

Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) podľa nej zrealizovala viacero opatrení na pomoc ľuďom, ako napríklad zvýšenie rodinných prídavkov či zastropovanie cien energií.

Hrozí provizórium

Remišová v tejto súvislosti zdôraznila, že aby mohli realizovať opatrenia na pomoc ľuďom, je potrebné schváliť budúcoročný štátny rozpočet.

„Je to ešte dôležitejšie v čase krízy,“ podotkla. Predseda Hlasu-SD uviedol, že rozpočet by podporil až po úprave jeho častí a po vytýčení termínu predčasných volieb.

„Ak pôjdeme do provizória na niekoľko týždňov, tak nič z tejto pomoci nie je ohrozené. Oni to môžu predložiť v januári zase a vyjednávať,“ skonštatoval.

Diskutujúci sa rozprávali aj o projekte bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu. Strana Za ľudí zatiaľ neuvažuje, že by sa stala jeho súčasťou.

„My sme stredovo konzervatívna strana, ak budeme hľadať spojenectvo, tak ho, myslím, budeme hľadať v tomto priestore. (…) Nemyslím si, že len hnutie OĽANO je jediná možnosť, sú tu ďalšie strany, ako KDH,“ dodala.

