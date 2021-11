Zdroj: TASR/AP Švajčiarsko sprísňuje podmienky na vstup do krajiny: Len negatívny test NESTAČÍ Cestujúci sa pri nástupe do lietadla smerujúceho do Švajčiarska musia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus a po príchode do krajiny musia absolvovať karanténu. 29. november 2021 Cestovanie

29. november 2021 Cestovanie Švajčiarsko sprísňuje podmienky na vstup do krajiny: Len negatívny test NESTAČÍ Cestujúci sa pri nástupe do lietadla smerujúceho do Švajčiarska musia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus a po príchode do krajiny musia absolvovať karanténu.

Zdroj: TASR/AP

Švajčiarsko má podozrenie na prvý prípad koronavírusového variantu omikron. V nedeľu večer to oznámila švajčiarska vláda, ktorá sa zároveň rozhodla pristúpiť k sprísneniu podmienok na vstup do krajiny, aby sa zabránilo šíreniu tohto variantu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.

Vstup do krajiny

Prvé podozrenie na nákazu variantom omikron majú vo Švajčiarsku u osoby, ktorá minulý týždeň priletela z Juhoafrickej republiky, uviedol na Twitteri švajčiarsky federálny úrad verejného zdravia (FOPH). Ďalšie testovanie by malo v nasledujúcich dňoch vyjasniť situáciu okolo tohto podozrenia.

Švajčiarsko zároveň sprísňuje podmienky na vstup do krajiny pre cestujúcich z 19 krajín sveta vrátane Británie, Českej republiky, Dánska, Izraelu, či Juhoafrickej republiky.

Cestujúci, ktorí pochádzajú z týchto krajín, sa pri nástupe do lietadla smerujúceho do Švajčiarska musia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus a po príchode do krajiny musia absolvovať desaťdňovú karanténu.

Obyvatelia Švajčiarska v nedeľňajšom referende podporili pandemický zákon a plán vlády na boj proti koronavírusovej pandémii, čím umožnili zavedenie mimoriadnych opatrení na spomalenie šírenia nákazy.

Približne 62 percent voličov sa v referende vyjadrilo za používanie covidpasov pri vstupe do barov, reštaurácií či na niektoré podujatia, ako aj za finančnú podporu pre ľudí zasiahnutých pandémiou.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR