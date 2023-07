Zdroj: instagram.com/adrianakarembeusklenarikova SVET O SLOVENSKU: Adriany Sklenaříkovej sa opýtali na plastiky. NEČAKANÁ odpoveď! Estetické zákroky sú témou, ktorá rozdeľuje. Niekto je za, niekto zo zásady proti, niekto síce za, ale tajne a potom je tu Adriana Sklenaříková. 21. júl 2023 TOS Svet o Slovensku

21. júl 2023 TOS Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Adriany Sklenaříkovej sa opýtali na plastiky. NEČAKANÁ odpoveď! Estetické zákroky sú témou, ktorá rozdeľuje. Niekto je za, niekto zo zásady proti, niekto síce za, ale tajne a potom je tu Adriana Sklenaříková.

Moderátorka v podcaste Femmes Actuelles sa opýtala Slovenky Adriany Sklenaříkovej (51), či počas svojej kariéry siahla po „injekciách“. „Pozrite sa na mňa, všetky vrásky sú tam,“ zareagovala jednoznačne. To však nebolo to najzaujímavejšie na jej odpovedi.

Sklenaříková totiž ďalej uviedla, že kozmetická chirurgia bola podľa jej názoru v móde pred desiatimi rokmi a že tento fenomén je už zastaraný.

Bývalá topmodelka je pritom vzorom a inšpiráciou pre mnohé ženy. Ktovie, či po týchto slovách niektoré neprehodnotia svoje plány.

Nevyplákavajte, užívajte

„Podľa mňa by mal človek akceptovať svoj vek. Akceptovať svoj vek neznamená byť nešťastný a myslieť si, že patríte už do starého železa. Môžete sa zamilovať aj v päťdesiatke. Môžete mať nádherný život,“ zamyslela sa bývalá slovenská topmodelka.

Človek vyplakávaním, že má 50, 60 alebo 70 rokov, prichádza podľa nej o vzácne chvíle svojho života.

Šport a masáže

Adriana, aby sa nemusela uchyľovať k chirurgickým zákrokom, investuje do prirodzených metód a to najmä do športu, ktorému sa podľa vlastných slov venuje šesťkrát týždenne, jednu hodinu denne.

"A predvčerom som bola druhýkrát v živote na masáži. Bolo to príjemné a moja pleť po nej vyzerala naozaj pekne. Mala som aj s týmto začať už skôr, ale nemala som čas. Keď ste mladí, nemyslíte na to,“ podotkla s úsmevom dlhonohá Slovenka pre Femmes Actuelles.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk