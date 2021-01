8. január 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Negatívny test na Covid-19 nemôže dať človeku slobodu

Teória Igora Matoviča, že negatívny výsledok antigénového testu môže fungovať ako vstupenka na slobodu, naráža na kritiku zahraničných expertov. Môže to byť riziko.

Slovenský experiment s celoplošným testovaním obyvateľstva z októbra minulého roka neprestáva zaujímať vedeckú komunitu v zahraničí.

Časť expertov pripúšťa, že slovenský model môže slúžiť ako inšpirácia pre iné krajiny. Mnohí však varujú, že prísne protipandemické opatrenia a lockdown sa takto skrátka nahradiť nedajú.

Slovenská cesta?

Autorka článku na britskom portáli theconversati­on.com Magda Osman pracuje ako výskumníčka na Queen Mary University of London. Píše, že vo Veľkej Británii sa výrazne zhoršuje pandemická situácia a predlžuje tvrdý lockdown.

Preto sa objavujú úvahy, či by aspoň ľudia s negatívnym výsledkom testu nemohli mať výnimku z prísnych opatrení.

„Na základe októbrového plošného testovania na Slovensku sa analytici z britskej pološtátnej jednotky BIT domnievajú, že ľudí s negatívnym výsledkom testu by bolo možné jednoducho odlíšiť,“ uvádza portál.

Briti sa zamýšľajú nad tým, že ľudia s negatívnym výsledkom testu by mohli mať potvrdenie alebo náramok, ktorý by fungoval ako akási „vstupenka na slobodu.“ Magda Osman to však neodporúča.

Je tu riziko

V prvom rade si autorka článku všíma, že „Slovensko použilo testy s citlivosťou 70%. To znamená, že nedokážu odhaliť troch z desiatich ľudí infikovaných Covid-19.“ Takže tretina pozitívnych osôb dostane „vstupenku na slobodu“ a v skutočnosti budú nevedomky šíriť vírus ďalej.

Riziku podľa Magdy Osman čelia aj zdraví ľudia, ktorí sa vďaka negatívnemu výsledku vyhnú reštrikciám.

„Bez vakcíny človek nebude mať imunitu voči Covid-19 a môže sa opakovane nakaziť, aj keď bude mať vstupenku na slobodu.“

Tento problém by sa dal vyriešiť jedine tak, že by výsledok testu mal len krátkodobú platnosť a ľudia by sa museli testovať opakovane v krátkych intervaloch. To je však v prípade plošného testovania veľmi náročné.

„Pri opakovaných testovaniach by náklady na takýto systém prevýšili jeho výhody (to platí pre samotných ľudí aj pre štát),“ uvádza theconversati­on.com.

Celkové náklady len na jedno kolo celoplošného testovania odhadol minister obrany Jaroslav Naď na viac ako 105 miliónov eur.

Preto autorka článku prichádza k záveru, že „uplatnenie podobného programu vo Veľkej Británii by malo byť ešte veľmi dobre prehodnotené.“

Pripomína nedávnu štúdiu, podľa ktorej je „predčasné vydávať testovanie ako cestu k oslobodeniu ľudí od protipandemických opatrení.“ Testovanie sa vysoko odporúča robiť cielene a dopĺňať ho lockdownom.

