SVET O SLOVENSKU: Odkaz gréckeho klubu Slovákovi ŠOKUJE: Do budúcna mu neprajeme nič dobré!

„Volos FC oznamuje obojstrannú dohodu o ukončení zmluvy s Dominikom Kružliakom. Do budúcna mu neprajeme nič dobré, ale určite si ho budeme pamätať,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení gréckeho klubu Volos FC, ktoré zverejnil na svojom webe.

Nech sa už stalo vo vzťahu klub a hráč čokoľvek, nevhodné a úplne zbytočné slová gréckeho profesionálneho futbalového klubu šokujú. A neostali bez povšimnutia v rôznych kútoch Európy.

„Kružliak navyše evidentne nie je prvým hráčom, ktorý má s týmto klubom podobnú skúsenosť,“ všimol si český server tn.nova.cz.

Zlé skúsenosti s rovnakým klubom má aj poľský futbalista Jakub Kuzdra. „Dostal som zákaz hrať v tomto klube po tom, čo som bol počas priateľského zápasu v pokutovom území zasiahnutý do ruky, a to tri týždne po podpise zmluvy. Následne so mnou chcel prezident klubu okamžite rozviazať zmluvu,“ napísal Kuzdra na sociálne siete na margo aktuálnej kauzy. Poliak v tíme pôsobil od júla 2021 do januára 2022.

Dominik Kružliak prestúpil do grécka z DAC Dunajská Streda. Podľa slovenských médií po predčasnom konci vo Volose to má namierené opäť na Slovensko, pričom v hre majú byť dva kluby. A to Slovan Bratislava a FC Košice.

Na fotke: Dominik Kružliak ešte počas pôsobenia v DAC Dunajská Streda

❌ Volos have terminated the contract of Dominik Kruzliak, who joined the club in July. The reason is because he conceded a penalty in stoppage time in the 2-3 loss to AEK



Volos released this statement: "We don't wish him well in the future, but he will certainly be remembered" pic.twitter.com/urXGmj5z7O