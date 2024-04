10. apríl 2024 ELA Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Provokácia? Predseda maďarského parlamentu nás označil za MAĎARSKÝ národ Predseda maďarského parlamentu László Kövér mal na konferencii Perspektívy strednej Európy v Drážďanoch predniesť výrok, v ktorom náš národ označil za maďarský.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na tento výrok nášho susedného šéfa parlamentu Orbanovej vlády upozornil na Twitteri účastník spomínanej konferencie, český politológ a publicista Jiří Pehe.

"S pánom Ficom sme mali spory, ale teraz história chcela, že sa dva maďarské národy v dvoch rôznych krajinách spojili,“ povedal na konferencii podľa Peheho László Kövér.

Iba provokácia?

Na tieto slová reagoval aj poslanec NR SR za hnutie SLOVENSKO a člen zahraničného výboru Ľubomír Galko. Takéto slová považuje za neprípustnú provokáciu.

„Pozrite sa na túto provokáciu. Až sem to dohnala ta Ficova "suverénna“ zahraničná politika. Strkanie sa do zadku Orbánovi a Putinovi a kopanie do Ukrajiny, do EÚ a NATO, bude mať za následok, že nás títo špinavci z tej EÚ a NATO svojim podlým konaním dostanú preč a následne nás Orbán aj s Putinom zožerú. A ruské tanky tu budeme mať skôr, ako stihneme poďakovať. Ako v roku 1968," napísal na sociálnej sieti.

Kövér sa v minulosti vyjadril, že „pri výstavbe priehrady Gabčíkovo-Nagymaros slovenská strana brutálne zmenila hranice,“ a že "Maďarský štát hľadal skôr právne ako vojenské riešenie, ktoré mohol v tejto situácii využiť.“

Kövér je jedným z členov vládnej strany Fidesz, ktorý brzdil nedávno vstup Švédska do NATO a tento krok dlho odmietal. však, že by bol rád, keby mu Švédi dali šancu s čistým svedomím čo najskôr zmeniť postoj. Argumentoval aj tým, že Švédsko ohovára maďarskú vládu.

Podľa jeho vyjadrenia koncom januára vôbec nie je trápne, že Maďarsko zostáva jedinou členskou krajinou NATO, ktoré neratifikovalo rozšírenia NATO. „Ani na chvíľu z toho nemám zlý pocit. Na druhej strane, niekto musí byť aj posledný," podotkol predseda parlamentu.

Předseda maďarského parlamentu Kover: S panem Ficem jsme měli spory, ale teďˇ tomu historie chtěla, že se dva madarské narody ve dvou různých zemích spojily. — Jiří Pehe (@JiriPehe) April 9, 2024

Pozrite sa na túto provokáciu. Až sem to dohnala ta Ficova "suverénna" zahraničná politika. Strkanie sa do zadku... Posted by Ľubomír Galko on Wednesday, April 10, 2024

Zdroj: Dnes24.sk