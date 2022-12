Svetové metropoly nie sú pre každého: Ktoré MESTO je vám OSUDOVÉ podľa ZNAMENIA?

V ktorom meste sa vám rozbúcha srdce alebo sa v ňom budete cítiť takmer ako doma? Pozrime sa na to z pohľadu zverokruhu. Tieto lokality sú pre vás najvhodnejšie podľa dátumu vášho narodenia!

Už starovekí astrológovia sledovali oblohu a snažili sa zistiť, aký vplyv majú Slnko a hviezdy na ľudí.

Vytvorili dvanásť znamení zvieratníka, ktoré reprezentujú dvanásť typov osobností. Podľa astrológov každé znamenie inklinuje prirodzene k niečomu inému, má iný cieľ, vkus a postoj.

No zaujímali ste sa, v akom meste by ste sa mohli ako zástupcovia konkrétneho znamenia cítiť najlepšie? Ktoré mesto je pre váš život či dovolenku to najvhodnejšie?