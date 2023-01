Zdroj: TASR/Roman Hanc Tak predsa sa dočkáme BIELEJ ZIMY! Na Slovensko sa valí dážď i sneh, kde napadne najviac? Po mimoriadne teplých vianočných sviatkoch pokračovali v rovnakom duchu aj prvé dni nového roka. Konečne prichádza zmena. 16. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

16. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Tak predsa sa dočkáme BIELEJ ZIMY! Na Slovensko sa valí dážď i sneh, kde napadne najviac? Po mimoriadne teplých vianočných sviatkoch pokračovali v rovnakom duchu aj prvé dni nového roka. Konečne prichádza zmena.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Túto zimu sa miestami zdalo, že sa snehovej nádielky ani nedočkáme. Polovica januára však priniesla zmenu v podobe ochladenia. Nasledujúce dni bude počasie pomerne búrlivé. Cez víkend do Európy dorazila víchrica Frederic a silný vietor dokonca odstavil prevádzku niekoľkých lyžiarskych stredísk. Po vetre nás čaká dážď, ale aj vytúžené sneženie.

Upršaný štart týždňa

Ako avizuje portál iMeteo, začiatok týždňa prinesie ďalšiu vlnu zrážok. Dôvodom je tlaková níž, ktorá sa v týchto chvíľach prehlbuje nad severným Jadranom.

„Od juhozápadu sa postupne na viacerých miestach rozprší, pričom najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú v priebehu popoludnia. Ak sa aktuálne predpovede naplnia, tak najvýdatnejšie zrážky by mali prísť do južného a východného Slovenska,“ uvádza portál s tým, že spadne priemerne 5 do 10 mm zrážok.

O niečo viac, 20 mm zrážok, spadne na východe Slovenska a najviac dažďa sa očakáva v Banskobystric­kom kraji.

A predsa nasneží

Hoci na niektorých územiach Slovenska už snežilo aj počas víkendu, teraz môže napadnúť biela perina aj v nižších polohách.

„Snežiť by malo od 700 metrov, pričom na strednom Slovensku bude hranica výrazne nižšie a najnižšie bude v Banskobystrickom kraji, kde by malo snežiť už od 400 metrov,“ konkretizuje iMeteo.

Na strednom Slovensku môže byť sneženie naozaj výdatné. V Banskobystrickom kraji a v oblasti Gemera by v pondelok mohlo napadnúť až do 20 cm snehu. Vodiči by sa tak mali mať na pozore. Večer bude s poklesom teplôt aj veľmi šmykľavo.

