11 Galéria Zdroj: Xiaomi Takto sa dá ušetriť. Vybrali sme najzaujímavejšie zľavy nie iba pre školákov Akcia Back to school od Xiaomi so sebou prináša až do 45% lacnejšie smartfóny, slúchadlá či elektrické kolobežky 4. september 2023 Tlačové správy

4. september 2023 Tlačové správy Takto sa dá ušetriť. Vybrali sme najzaujímavejšie zľavy nie iba pre školákov Akcia Back to school od Xiaomi so sebou prináša až do 45% lacnejšie smartfóny, slúchadlá či elektrické kolobežky

11 Galéria Zdroj: Xiaomi

Komu by sa nehodil skvelo vybavený smartfón alebo doplnok pre smart domácnosť za zvýhodnené ceny. Či už teraz, v sezóne začiatku školského roka, alebo aj inokedy. Xiaomi preto pripravilo zaujímavú akciu, pri ktorej si môžete práve takéto produkty zadovážiť pre školákov, študentov a v podstate pre kohokoľvek. Vybrali sme niekoľko z nich, ktoré ponúkajú super pomer výbavy či praktickosti a ceny.

Redmi Note 12 Pro 5G + Redmi A2 32GB ako darček – 399 eur (bežne 449 eur, darček)

Toto je zaujímavé duo pre rodiča a potomka, prípadne pre staršieho a mladšieho súrodenca. V cene je totiž prémiová stredná trieda mobilov, ale aj druhý smartfón so základnou ale stále praktickou výbavou.

Redmi Note 12 Pro 5G má prehľadný a plynulý (120 Hz) Oled displej s vysokým jasom pre pohodlné sledovanie seriálov, hranie hier aj surfovanie po sociálnych sieťach. Na to všetko dodáva výkon nový čip s 256 GB pamäte na ukladanie aplikácií, fotografií a videí. Tie urobíte buď 50 Mpix primárnym, 8 Mpix ultraširokouhlým, 2 Mpix makro alebo 16 Mpix selfie fotoaparátom. Vo výbave je aj nadštandardné štedrá batéria, ktorá vydrží aj dva dni a podporuje extra rýchle nabíjanie na polovicu už za 15 minút. V akcii je čierna aj modrá verzia.

Zadarmo k tomu dostanete Redmi A2 s 32 GB pamäťou v hodnote 104 eur. Sympatický smartfón pre školáka alebo seniora s dostatkom výkonu, duálnym fotoaparátom a tiež nadpriemerne výkonnou batériou s výdržou aj viac ako dva dni.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi 13 Lite – 459 eur (bežne 499 eur)

V modrej, ružovej aj čiernej farbe je v tejto akcii dostupná odľahčená verzia vlajkovej lode pre rok 2023 od Xiaomi. Kombinuje 6,55-palcový Amoled displej s perfektnou plynulosťou vďaka 120 Hz obnovovacej frekvencii, nový procesor pripravený na akékoľvek aplikácie a aj nové hry a trojicu fotoaparátov. Ten hlavný má rozlíšenie až 50 Mpix a predná kamera zas 32 Mpix. Batéria sa nabije už za 40 minút a potom vydrží podľa používania aj dva dni. To celé je zabalené do elegantné tela s minimalistickými rámikmi.

Zdroj: Xiaomi

Redmi 12C 4+128GB – 139 eur (bežne 179 eur)

Ak hľadáte možno prvý smartfón pre školáka alebo tiež záložný mobil pre nepredvídateľné prípady, tak práve Redmi 12C za akciovú cenu môže byť ideálna voľba. Za viac než lákavú cenu je vybavený jasným HD displejom, výkonným procesorom a až 50 Mpix fotoaparátom. Hodí sa aj výkonná batéria, ktorá tento model vie napájať energiou pokojne aj viac ako 2 dni. Samozrejme záleží od intenzity sledovania Tik Tok videí alebo hrania hier.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Smart Speaker IR – 35,90 eur (bežne 46,90 eur)

Čo takto si cez hlasového asistenta Google Assistant pustiť akýkoľvek song zo Spotify? To je len jedna z tuctov možností ako tohto futuristického pomocníka využiť. Cez Google Assistant môžete hlasom ovládať všetky smart domáce spotrebiče, pýtať sa ho na čokoľvek alebo nastavovať budík aj so vstavaným displejom. Ale čo je najlepšie je, že podporuje hlasové ovládanie prakticky všetkej domácej elektroniky, ktorá má nejaký infračervený diaľkový ovládač. Stačí si cez mobilnú aplikáciu nastaviť akú klimatizáciu, žalúzie či staré televízory chcete ovládať a potom už máte domácnosť ako vo filmovej sérii Iron Man.

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite – 389 eur (bežne 449 eur)

Aj keď má táto e-kolobežka v názve Lite, v skutočnosti by to skôr mohlo označovať hmotnosť než výbavu a výkon. Xiaomi Electric Scooter 4 Lite má totiž len 15,6 kg, ale pritom má tak výkonný motor, že zvláda maximálnu rýchlosť 25 km/h, vytiahne aj na 14-stupňové kopce a dojazd má slušných 20 km. To by malo bohato stačiť na priemernú cestu do školy alebo zamestnania a naspať domov. Bez nutnosti sa tlačiť a v autobuse alebo čakať v zápchach.

Zdroj: Xiaomi

Redmi Buds 4 Pro – 57,90 eur (bežne 79,90)

Na cesty v dopravných prostriedkoch do školy, do fitnes centra alebo len tak na sledovanie YouTube sú tieto slúchadlá ako stvorené. Navyše teraz za doslova pár desiatok eur je to perfektná kúpa. Výborne sadnú do uší a vydržia tam 9 hodín prehrávania hudby v Hi-Fi kvalite (s puzdrom vydržia až 36 hodín prehrávania). Navyše ešte podporujú aj aktívne potlačenie okolitého hluku a dokážu blokovať prakticky všetky nechcené hluky električky alebo ulice.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Xiaomi