28. júl 2023 Tlačové správy Talentovaní futbalisti o prichádzajúcej Niké lige Už dnes to vypukne! Štartuje nová sezóna najvyššej slovenskej futbalovej súťaže a pri tejto príležitosti sme pripravili anketu so štyrmi odmenenými futbalovými talentmi. Kto je ich najväčším obľúbencom a koho favorizujú na titul? Dozviete sa aj mnoho ďalších zaujímavých informácií.

Futbal a teda šport, ktorému sa na Slovensku venujú najväčšie masy, je aj jasne najodmeňovanejším športom Fondom pre budúcnosť športu. Grantom bolo podporených už 74 športových subjektov, medzi ktorých putovalo takmer 200 000 €. Spoločnosť Niké je však okrem toho aj generálnym partnerom Slovana, Ružomberka, Podbrezovej, Prešova aj Košíc a od tejto sezóny sa stala titulárnym partnerom najvyššej futbalovej ligy.

Adam Jacko (MFK Ružomberok)

Len 11-ročný Adam Jacko je priam vzorový tímový hráč MFK Ružomberok. Do Fondu pre budúcnosť športu sa prihlásil sám za seba, ale za získaný grant nakúpil dresy a fľašky pre všetkých spoluhráčov. Pred zápasom práve on patrí medzi hráčov, ktorí najviac hecujú a kolegov sa nemá problém zastať ani na ihrisku. Pracuje však aj na sebe. Pridáva si tréningy navyše, zápasy rozoberá s tatom aj na tabuli a spoločne hľadajú cestu ako sa neustále rozvíjať.

Kto bude majstrom Niké ligy – Slovan alebo Spartak

Kto vypadne – Zlaté Moravce

Tvoj najobľúbenejší hráč – Vladimír Weiss ml.

Kto bude najlepším strelcom – Nikola Krstovič

Ktoré miesto si vybojuje nováčik z Košíc – Tesne sa do skupiny o titul nedostane

Bude divácky priemer vyšší ako v uplynulej sezóne (2321) – Áno

Aneta Komová (FC Baník Prievidza)

Zaujímavý futbalový príbeh píše len 18-ročná Aneta Komová. Začala s ním v rodnom Cigli, kde sa ocitla sama medzi chlapcami. Tí ju však výborne prijali, získala aj kapitánsku pásku a do troch rokov už bola v dievčenskom tíme Prievidze. Schyľovalo sa aj k prestupu do Slovana, ale v poslednom roku reprezentantku do 19 rokov pribrzdilo zranenie. Jej vzorom je Nadia Nadim, ktorá utiekla z Iraku, hrá za Luisville a popri futbale vyštudovala medicínu. Sleduje aj mužský futbal a Niké ligu nevynímajúc.

Kto bude majstrom Niké ligy – Slovan

Kto vypadne – Zlaté Moravce

Tvoj najobľúbenejší hráč – Vladimír Weiss ml.

Kto bude najlepším strelcom – Róbert Polievka

Ktoré miesto si vybojuje nováčik z Košíc – Tesne sa do skupiny o titul nedostane

Bude divácky priemer vyšší ako v uplynulej sezóne (2321) – Áno

Jakub Kalnický (PFK Piešťany)

Prechádza do kategórie U17, jeho snom je zahrať si za slávny klub, našu najvyššiu futbalovú súťaž má v malíčku a jeho najväčším obľúbencom v nej je Samuel Kopásek. Reč je o 15-ročnom hráčovi PFK Piešťany. Za doposiaľ najväčší úspech považuje titul v 2. lige, ktorý v kategórii U13 vybojoval aj so spoluhráčmi v priamom súboji proti Topoľčanom po dramatickej prestrelke 4:3. Pre svoj klub dokonca napísal aj niekoľko článkov.

Kto bude majstrom Niké ligy – Prial by som si Spartak, ale skôr Slovan

Kto vypadne – Michalovce alebo Skalica

Tvoj najobľúbenejší hráč – Samuel Kopásek, ale najlepší je Vladimír Weiss ml.

Kto bude najlepším strelcom – Róbert Polievka a strelí 23 gólov

Ktoré miesto si vybojuje nováčik z Košíc – Mohli by prekvapiť aj skupinou o titul

Bude divácky priemer vyšší ako v uplynulej sezóne (2321) – Áno

Marek Tristan Brna (MŠK Iskra Petržalka)

Do Fondu pre budúcnosť športu sa prihlásil ako futbalista s víťaznou mentalitou, ktorý na tréningoch zo seba dáva 110 % a navyše sme sa dozvedeli, že ako jeden z mála obľubuje letnú aj zimnú prípravu. „Práve vtedy má športovec možnosť nabrať poriadnu fyzickú kondíciu a všeobecne sa rozvíjať.“ Marek Tristan Brna hrá za MŠK Iskra Petržalka a jeho snom je sa čo najviac priblížiť k Slovanu, ktorému aj fandí. Za grant si zadovážil nové športové pomôcky a uhradil aj časť nákladov na kondičného trénera, či výživové doplnky.

Kto bude majstrom Niké ligy – Slovan

Kto vypadne – Michalovce

Tvoj najobľúbenejší hráč – Vladimír Weiss ml.

Kto bude najlepším strelcom – Aleksandar Čavrič

Ktoré miesto si vybojuje nováčik z Košíc – Skupina o titul

Bude divácky priemer vyšší ako v uplynulej sezóne (2321) – Áno

Fond pre budúcnosť športu od Niké bude aj súčasťou futbalovej Niké ligy. Ako? Dozviete sa v pravý čas.

