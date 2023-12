26. december 2023 TOS Lifestyle Talianska reštaurácia vyhodila z ponuky cestoviny carbonara: Ľudia ich milovali, bizarný DÔVOD Povedal si dosť! Prečo sa majiteľ talianskej reštaurácie rozhodol odstrániť z ponuky cestoviny carbonara?

Talianska reštaurácia Bottega Prelibato v Londýne mala na svojom jedálnom lístku aj tradičnú pochúťku, cestoviny carbonara. Mala, ale už nemá. A dôvod je viac ako prekvapujúci.

Žiadne zmeny v recepte

Majiteľ sa rozhodol odstrániť toto jedlo z ponuky, pretože mnohí zákazníci mali k nemu špeciálne požiadavky. Reštaurácia sa však chcela pevne držať tradičného receptu a nebola ochotná robiť ústupky. Pravdepodobne zároveň nechceli odmietať želania svojich zákazníkov.

A cestoviny carbonara jednoducho z ponuky radšej odstránili.

NIE smotane či kuraciemu mäsu

„Vieme, že mnohí z vás milujú naše autentické carbonara, vyrobené z vaječných žĺtkov, syra Pecorino, guanciale a čierneho korenia. Sme hrdí na náš tradičný rímsky recept, bez akejkoľvek smotany či iných prísad. ⁣Chápeme však aj to, že nie každý zdieľa náš vkus. Niektorí majú špeciálne požiadavky, aby sme pridali buď smotanu, huby, kuracie mäso alebo iné prísady,“ konkretizovala spomínané špeciálne požiadavky reštaurácia na svojom Instagrame.

„Dobré rozhodnutie? Zlé rozhodnutie? Nevieme, no nie sme ochotní robiť kompromisy v našej kvalite a autentickosti. Dúfame, že naše rozhodnutie pochopíte,“ uvádza reštaurácia ďalej.

Neskôr svoj postoj zopakoval majiteľ aj pre The Telegraph. „Som z Ríma a naozaj viem, ako ich urobiť, a môj šéfkuchár to vie tiež,“ uviedol s tým, že nepoužívajú smotanu a základom je chrumkové guanciale (talianska špecialita, slanina z bravčového líčka, pozn. red.).

Možno ich ešte vrátia

Väčšina užívateľov na sociálnej sieti krok reštaurácie podporila.

„Vďaka zachovaniu autentickosti sú talianske jedlá také jedinečné a slávne. Je skvelé vidieť, že vy to cítite rovnako,“ napísal jeden z nich.

„Mali by ste ich podávať naďalej, no výlučne na svoj spôsob. Ak sa to niekomu nepáči, môže si vybrať iné jedlo. Prosím, neodstraňujte ich ale z ponuky,“ znie ďalší komentár, na ktorý reštaurácia zareagovala, že cestoviny carbonara do ponuky možno v budúcnosti ešte vráti.

