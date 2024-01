17. január 2024 TOS Lifestyle Táto kráska je internetovou DETEKTÍVKOU lásky: Zisťuje, či by vás partner PODVIEDOL Táto kráska mužom na konci konverzácie napíše svoje telefónne číslo, ktoré ale v skutočnosti nie je jej. Patrí ich priateľke!

Nevera tu bola vždy, no sociálne platformy otvárajú pre neverníkov oveľa viac možností nadviazať nové kontakty. Na druhej strane sa títo neverníci môžu v online svete nechať ľahko nachytať. Vznikla tak aj diera na trhu a niektoré tvorkyne, ale aj tvorcovia digitálneho obsahu, ponúkajú „detektívne“ služby.

Testujú, či by vás vaša polovička bola schopná podviesť. Ako dôkazný materiál používajú snímky obrazovky z jednotlivých konverzácií.

Mnohé tieto internetové „volavky“ si za svoje služby nechávajú dobre zaplatiť, no sú tu aj také, čo testujú vernosť zadarmo. Jednou z nich je Angličanka Dani Bose, o ktorej píše Daily Mail.

Dostala ho

Tiktokerka z Essexu je podľa vlastných slov doslova zavalená správami od nedôverčivých žien, ktoré od nej chcú, aby kontaktovala ich manželov či frajerov a flirtovala s nimi.

Nedávno ju napríklad oslovila jedna žena po tom, čo práve odpustila neveru svojmu priateľovi. Chcela si ho ešte otestovať. Dani sa pustila do práce, predstierala, že muža zazrela kdesi v krčme. On konverzáciu rýchlo premenil na debatu o sexe.

Dani mu na konci poslala na seba číslo. V skutočnosti však nepatrilo jej, ale mužovej frajerke, ktorá si ju najala!

Dve skupiny

Názory na túto aktivitu Angličanky sa rôznia, nie každý pochopiteľne v nej vidí „anjela vernosti“. Niektoré dámy ju dokonca obviňujú z kradnutia partnerov.

Trend detektívov lásky sa vo svete rýchlo rozmáha. Nielen kvôli vidine rýchleho zisku, mnohým vďaka tomu vo veľkom pribúda fanúšikovská základňa.

Tí, čo si za to nechávajú platiť, to robia väčšinou tajne, a naopak tí, čo testujú bezplatne, to robia výmenou za to, že snímky z konverzácie môžu verejne zdieľať na svojom profile a vytvárať tak obsah, ktorý si získava na popularite.

Na archívnych fotkách: Dani Bose

