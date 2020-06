17. jún 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Termín baráže slovenských futbalistov je známy: Na tento deň si nerobte plány!

Slovenská futbalová reprezentácia odohrá domáce semifinále baráže ME 2020 proti Írsku 8. októbra.

Zdroj: TASR

V prípade postupu do finále nastúpi 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina – Severné Írsko. Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) rozhodol o termínoch na stredajšej videokonferencii a potvrdil aj dátumy skupinovej fázy novej edície Ligy národov, v ktorej by mali Slováci začať 4. septembra doma proti Česku.

Duel sa prekladal

Pôvodný marcový termín baráže najskôr UEFA preložila na jún, v apríli však pre pandémiu nového koronavírusu zrušila aj letné zápasy. O účasť na šampionáte (11. júna až 11. júla 2021) ešte bojuje v play off Ligy národov tucet krajín. Pôvodný termín súboja Slovensko – Írsko bol stanovený na 26. marca na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne (NFŠ). Zverenci Pavla Hapala v prípade postupu na záverečný turnaj budú hrať na v E-skupine proti Poľsku, Švédsku a Španielsku.

„Najdôležitejšie pre nás bolo, že sa určil presný dátum play off kvalifikácie EURO 2020. UEFA potvrdila model, ktorý nám už predtým predstavila. Dá sa povedať, že zo schválených vecí nás nič neprekvapilo,“ povedal generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík.

Aj Liga národov

Skupinová fáza Ligy národov 2020/21 odštartuje dvoma kolami v septembri (3., 4., 5. a 6., 7., 8. septembra). Slovensko figuruje v B-skupine 2. divízie spoločne s Českom, Izraelom a Škótskom. Podľa pôvodného kalendára sa malo po úvodnom domácom stretnutí s Českom predstaviť 7. septembra na trávniku Izraela, no celý harmonogram ešte UEFA oficiálne nepotvrdila. Podľa stránky SFZ by mal národný tím pokračovať 11. októbra v Škótsku, o tri dni neskôr doma s Izraelom, 15. novembra doma so Škótskom a 18. novembra v Česku.

„S touto informáciou sme už narábali, pretože sme vedeli, že UEFA uvažuje o tomto modeli. Sme naň nachystaní, neprekvapilo nás to. Samozrejme, dôležité bude, aby sme Ligu národov brali veľmi vážne, chceme odštartovať čo najlepšie a formovať mužstvo na najdôležitejšie zápasy – na baráž ME,“ povedal Hapal na webe futbalsfz.sk

Ďalšie termíny

Riadiaca organizácia európskeho futbalu pre nahustený kalendár po koronavírusovej prestávke rozšírila októbrový a novembrový asociačný termín z dvoch na tri hracie dni. Baráž o postup na EURO 2020 je na programe na ich začiatku, v skupinách LN sa bude hrať 10., 11. a 13., 14. októbra, 14., 15. a 17., 18. novembra.

Slová Hapala na záver

„Vyhovuje nám to, je dôležité, aby sme mali motiváciu hneď na začiatku zrazu. Nechcem podceniť zápasy Ligy národov, ale pre nás je veľmi dôležitá baráž. Z tohto pohľadu to je fajn,“ dodal Hapal, ktorý verí, že na jeseň sa v určitom počte dostanú na medzištátne súboje aj fanúšikovia: „Keď vidím, že sa začali ligy a štadióny sú poloprázdne alebo prázdne, je mi z toho smutno.“

