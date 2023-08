Zdroj: Unsplash.com TO snáď nemôžu myslieť vážne! Dovolenkárka z CENY ležadiel na pláži skoro padla na zadok Vytúžená dovolenka sa môže ako mávnutím čarovného prútika v momente zmeniť na nepríjemnú skúsenosť. Niekedy za to môže choroba, inokedy ponúkané služby v letovisku. 1. august 2023 Cestovanie

1. august 2023 Cestovanie TO snáď nemôžu myslieť vážne! Dovolenkárka z CENY ležadiel na pláži skoro padla na zadok Vytúžená dovolenka sa môže ako mávnutím čarovného prútika v momente zmeniť na nepríjemnú skúsenosť. Niekedy za to môže choroba, inokedy ponúkané služby v letovisku.

Poriadny šok čakal na pár, ktorý si chcel užiť dovolenku v gréckom Toroni. Turistka všetko opísala v skupine Live from Greece na sociálnej sieti.

Extrémna suma za ležadlá

Krátko po príchode do letoviska sa vybrali na pláž. „Dorazili sme do Toroni, pýtame sa, koľko stoja ležadlá a mladá Grékyňa hovorí, že 50 eur za dve ležadlá a slnečník,“ opisuje svoj nepríjemný zážitok.

Bolo im oznámené, že ak za ležadlá nechcú platiť, stačí „maličkosť“ – skonzumovať nápoje v minimálnej hodnote 50 eur.

Takúto šialenú sumu za prenájom zaplatiť nechceli. Navyše, pláž podľa jej slov nebola ničím výnimočná. Vybrali sa tak na vedľajšiu. Rovnaké služby tu však ponúkali za 20 eur. Rozhodli sa tam ostať, no ich radosť netrvala dlho.

Ďalšie nemilé prekvapenie

Z tašky si vybrala koláčik, no v momente pri nej stál 17-ročný Grék. Oznámil jej, že na pláži nemôže nič jesť. „Samozrejme, že som sa naštvala a povedala to manželovi, ktorý vie perfektne po grécky (žil 25 rokov v Solúne),“ píše o svojom ďalšom nepríjemnom zážitku turistka. Nahnevaný manžel konfrontoval mladého Gréka. Ten priznal, že je mu to ľúto, no nič nezmôže. Prikázal mu to totiž majiteľ reštaurácie s priľahlou plážou.

„Úprimne ma to naštvalo. Roky som počas sezóny pracovala v Grécku a nikdy som takéto správanie nezažila. Myslíte, že je to normálne?“ pýta sa nahnevaná žena.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk