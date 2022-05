OBROVSKÁ tragédia pri Fekišovciach: Zrážku auta s kamiónom neprežili traja ľudia, FOTO

Na mieste udalosti boli aj leteckí záchranári, no vzhľadom na stav účastníkov nehody nebol ich zásah potrebný.

Zrážka osobného motorového vozidla s kamiónom pri obci Fekišovce v okrese Sobrance si v pondelok popoludní vyžiadala tri obete.

Cesta I/19 je pre dokumentovanie nehody neprejazdná, premávku v úseku riadi polícia, obchádzka vedie cez obec Veľké Revištia. Potvrdila to pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Na mieste nehody sa nachádzali tri osoby bez známok života, ešte ich nemáme stotožnené," uviedla s tým, že k zrážke vozidiel došlo po 14.00 hod.

„Posádka leteckých záchranárov si po pristátí prevzala 55-ročného muža do svojej starostlivosti. Žiaľ, zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom a lekár mohol konštatovať len úmrtie,“ priblížila hovorkyňa AIR – Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Ako doplnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová, štvrtého účastníka nehody s poranením nohy a s akútnou stresovou reakciou po ošetrení záchranári previezli do nemocnice.

Ako uvádza portál noviny.sk, k nehode došlo na rovnom úseku cesty.

„Oproti osobnému autu išiel na ceste ťahač s návesom. Zrážke sa vodič ťahača na poslednú chvíľu snažil vyhnúť, no nepodarilo sa mu to. Auto sa obrátilo do protiľahlých priekop,“ píše spomínaný web.