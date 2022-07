Zdroj: pixabay.com Túžite po žiarivých vlasoch? Namiešajte si ZOSVETĽOVAČ bez chémie a zápachu Chceli by ste svoje vlasy zosvetliť alebo krásne prežiariť, no obávate sa poškodenia? Skúste to s pomocou prírody. Jednoduchšie to už nejde! 23. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín

Zosvetlené vlasy vyniknú najmä v letnom období. No niektoré majiteľky takto upravených vlasov dokážu poriadne potrápiť! Stačí, ak sú nešetrne farbené či melírované, a hneď sú drsnejšie, lámu sa a neraz vypadávajú.

Ak však túžite zosvetliť vašu korunku krásy o niekoľko tónov, nezúfajte! Skúste to s pomocou prírody: šetrne k vlasom, jednoducho, lacno a bez chémie.

1) Lesklé a zosvetlené? Zamilujete si jablčný ocot

Patrí k užitočným pomocníkom pri varení, upratovaní a pri vlasovej starostlivosti. Niekoľko zábalov vás ľahko zbaví lupín a zanechá vlasy lesklé. Vyskúšajte ho aj pri zosvetľovaní.

Postup: Zmiešajte pol šálky jablčného octu a pol šálky destilovanej vody. Zmes postupne aplikujte na vašu korunku krásy pomocou rozprašovača. Nechajte pôsobiť minimálne 30 minút a vlasy dôkladne opláchnite vodou.

2) V hlavnej úlohe citrón

Vedeli ste, že šťava z tohto plodu výborne spevňuje vlasové folikuly, podporuje ich rast a odďaľuje šedivenie? No aby toho nebolo málo, dokáže zosvetliť i vašu hrivu.

Postup: Na zosvetlenie budete potrebovať citrónovú šťavu, jablčný ocot a liter vody. Zarobenú zmes nechajte vo vlasoch aspoň 30 minút. Chcete výraznejší výsledok? Vystavte ich slnečným lúčom, no pozor! Neopakujte vlasovú procedúru často, roztok by ich mohol zbytočne vysušiť.

3) Divoká karta? Jedine rebarbora

Sú to práve rebarborové korene, ktoré vyčarujú vo vašej hrive výraznejší odtieň. Nositeľky prirodzene svetlých vlasov by však mali siahnuť po inom prírodnom zosvetľovači. No ak túžite po výraznej žltej, rebarbora je pre vás ako stvorená!

Postup: Vložte do vody korene rebarbory, uvarte ich a rozmixujte. A je to! Zmes votrite jemne do vlasov, nechajte pôsobiť minimálne dve hodiny. Nezabudnite prírodnú masku dôkladne vypláchnuť vodou.

4) Med

Rozjasnite vaše pramene vlasov pomocou cukornatých enzýmov. Na zábal budete potrebovať len med a destilovanú vodu (voda z kohútika obsahuje minerálne látky spomaľujúce účinky procesu zosvetlenia).

Postup: Zmiešajte šesť dielov vody a jeden diel medu, a vzniknutú zmes nanášajte na vlasy pomocou štetca. Nezabudnite vlasy zabaliť do fólie a nechajte hodinu pôsobiť.

