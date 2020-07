17. júl 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Tvrdé slová Pellegriniho na adresu premiéra Matoviča: Je to ZLODEJ a všetkým klamal!

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini vyzval premiéra Igora Matoviča, aby odstúpil z funkcie predsedu vlády pre kauzu svojej diplomovej práce.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Predsedom vlády nemôže byť zlodej a klamár, povedal Pellegrini (nezaradený) na piatkovej tlačovej konferencii. Ak Matovič (OĽANO) neodstúpi, v pondelok (20. 7.) začnú podľa Pellegriniho slov zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu a na jeho odvolávanie.

Povedal to bez servítky

Pellegrini skonštatoval, že Matovič celú svoju politickú existenciu založil na sľube, že bude bojovať proti zlodejom, na základe toho vyhral voľby a stal sa predsedom vlády. „Len štyri mesiace po voľbách sa ukázalo, že predseda vlády je sám zlodejom. To nie je urážka z mojej strany, ale jeho vlastné slová. Matovič sa priznal, že vykradol cudzie myšlienky, a preto je zlodejom,“ povedal.

Poznamenal, že ešte pred dvoma týždňami tvrdil, že jeho diplomová práca je jeho dielom, len ju dal prepísať kamarátke. „Klamal tak všetkým ľuďom na Slovensku, hoci dobre vedel, že sa dopustil rovnakého skutku, aký u druhých kritizoval,“ uviedol.

Musí sa hanbiť

Dodal, že sa hanbí za premiéra, ktorý sa aktuálne v Bruseli stretáva s európskymi lídrami. „Je to hanba nielen jeho, ale aj nás všetkých, že dnes v Bruseli máme predsedu vlády s pochybne získaným titulom,“ dodal. Podotkol, že po prevalení sa kauzy diplomovej práce šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) Matovič na otázku, ako by sa zachoval na jeho mieste, odpovedal, že by asi cítil krivdu, ale osobne by zrejme odstúpil.

Priznal, že odpisoval

Podľa medializovaných informácií má byť diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme plagiátom. Opísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov. Premiér sa na sociálnej sieti ospravedlnil všetkým poctivým študentom. Priznal, že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil.

Zdroj: TASR