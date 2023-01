Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ľudia v TOMTO znamení majú šancu na výhru v LOTÉRII! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 30. januára do 5. februára? 29. január 2023 ELA Magazín

29. január 2023 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ľudia v TOMTO znamení majú šancu na výhru v LOTÉRII! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 30. januára do 5. februára?

Baran

V tomto týždni máte veľa chute a energie do práce, ale na vašom pracovisku prevláda pokojnejšia atmosféra, takže vás trochu mrzí, že nemáte možnosť vaše odhodlanie makať využiť tak, ako by ste chceli. O nič nejde, máte tak možnosť využiť čas na niečo užitočné, čím by ste si zvýšili vaše poznatky. Prečítajte si napríklad nejakú odbornú literatúru týkajúcu sa vašej profesie. V citovom živote, v láske vám hviezdy prajú. Najmä na tie nové lásky vedúce k trvalému partnerstvu.

Býk

Napriek vašej veľkej chuti a elánu do práce sa vám v zamestnaní nedarí. Chceli by ste nadriadeným dokázať, že svoju prácu ovládate, lenže v tomto týždni sa vám to nedarí, lebo na vás nemajú čas. Nedajte sa tým odradiť, počkajte na vhodnejšie obdobie. V osobnom živote, v rodinnom, ako aj partnerskom spolužití môžete byť v priebehu týchto dní spokojní. Všetko je v najlepšom poriadku. Preto bude od vás pekné, ak počas nadchádzajúceho víkendu naplánujete pre vašich blízkych a pre vás spoločný program.

Blíženci

Očakávajte, že sa budete musieť popasovať s náročným a problematickým pracovným týždňom, počas ktorého zažijete veľa nepríjemných zmien a správ. Rovnako tak aj s nie príliš dobrým finančným ohodnotením. Je pochopiteľné, že ste veľmi nespokojní. Ak uvažujete o zmene práce, tak to v tomto čase nerobte. Nemáte na to vhodné obdobie. V osobnom živte počas utorka zažijete veľa lásky. Vo štvrtok naopak hádky. Nastávajúci víkend už bude pekný a príjemný po každej stránke.

Rak

V zamestnaní okrem štvrtka, keď budete mať takzvaný deň blbec – preto čo môžete odložiť, odložte na lepšie a vhodnejšie obdobie, sa vám bude celý tento týždeň pracovne aj kariérne či podnikaní dariť vcelku dobre. V osobnom živote máte pred sebou príjemné a pekné dni. Najmä počas stredy sa budete cítiť dobre a spokojne. V nedeľu by ste si mohli urobiť čas len pre seba. Venujte sa vašim záľubám alebo koníčkom. Určite nikto z vašej rodiny nebude mať žiadne námietky.

Lev

V priebehu týchto dní budete v rámci vašich pracovných výkonov a výsledkov, ale aj v kariére ste veľmi spokojní. Vy, čo podnikáte, budete spokojní ešte viac. Očakávajte naozaj vynikajúce finančné zisky. Nie je vylúčené, že by ste mohli získať peniaze aj prostredníctvom nejakej výhry. Preto by ste si mali podať lotériu alebo kúpiť výherný los. Streda bude pre vás krásnym dňom na lásku. Preto nezabudnite a prekvapte niečím milým vašich partnerov. Tak sa vám podarí aj predísť nepríjemným výmenám názorov počas soboty.

Panna

Pripravte sa na to, že v tomto týždni budete musieť čeliť náročným a problematickým pracovným situáciám, ktoré sa budú týkať množstvu nepríjemných zmien a správ. Rovnako tak vás nebude tešiť ani to, že vaše finančné ohodnotenia za vaše výsledky budú menšie ako ste očakávali. Je pre to pochopiteľné, že ste veľmi nespokojní. Ak premýšľate o zmene zamestnávateľa, tak to v tomto čase nerobte. Nie je na to vhodné obdobie. V súkromnom živote počas utorka zažijete veľa lásky. No vo štvrtok naopak hádky. Nastávajúci víkend už bude pekný a príjemný po každej stránke.

Váhy

Aj keď máte veľkú chuť a energiu do práce, cez to všetko sa vám v zamestnaní nedarí. Radi by ste vašim zamestnávateľom dokázali, že svoju prácu zvládate, lenže v priebehu týchto dní sa vám to nepodarí, lebo na vás nemajú čas. Nedajte sa tým odradiť, počkajte na vhodnejšie obdobie. Vo vašom súkromnom živote, v rodinnom ako aj partnerskom spolužití môžete byť v tomto celom týždni spokojní. Všetko je ok. Preto bude od vás pekné, ak počas nadchádzajúceho víkendu naplánujete pre vašich blízkych a pre vás spoločný program.

Škorpión

Máte pred sebou pracovne ďalší ťažký a náročný týždeň. Dozviete sa o nových zmenách, ktoré ale nebudú príjemné. Nedarí sa vám ani odprezentovať vašim nadriadeným svoje dobre názory a nové pracovne podnety. Obrňte sa trpezlivosťou, budete ju potrebovať. V osobnom živote máte pred sebou relatívne pokojné dni. Ste spokojní, až na štvrtok, v priebehu ktorého sa nedokážete vyhnúť nedorozumeniam a hádkam s niektorým z vašich rodinných príslušníkov.

Strelec

V tomto pracovnom týždni budete mať zmiešané pocity. Napriek tomu, že vaši nadriadení nesúhlasia s realizáciou vašich nových podnetov a nápadov, sú s vašou doterajšou robotou spokojní. Vydržte ešte nejaký čas a podarí sa vám ich presvedčiť, aby vám dali súhlas na všetko, čo ste im prezentovali. Vo štvrtok sa snažte u vás doma neriešiť nič, pretože by to bola iba neplodná výmena názorov, ktorou by ste všetkých okolo vás doslova otrávili. Ak tak, odložte si to na víkend. Počas neho budú všetci vaši blízki prístupní všetkému.

Kozorožec

Počas tohto pracovného týždňa sa nebudete mať načo sťažovať, pretože sa vám darí vo všetkom, na čo len siahnete. Mate síce veľa práce, no všetko stíhate a stíhate aj robiť kariéru. Úspechy máte aj vy, čo sa pohybujete v podnikateľskom prostredí. Uzatvárate výhodné a dlhodobé obchodné partnerstvá a dohody. Vo vašom osobnom živote to už nie je také ružové. Zvlášť nie v partnerskom spolužití. Nedorozumenia medzi vami a vašimi partnermi môžu skončiť až trvalými rozchodmi alebo rozvodmi.

Vodnár

Napriek obrovským prekážkam na pracovisku, ako aj neprajníkom z radov vašich kolegov a slabým financiám, sa vám ako-tak darí držať sa nad vodou, odvádzať kvalitnú prácu a aj kariéru. Pokiaľ zvažujete zmenu zamestnania, radšej si toto rozhodnutie odložte na príhodnejšie obdobie. V oblasti lásky sa cítite spokojní. Najmä štvrtok a v sobotu. Snažte sa v tieto dni ukázať vašim partnerom ako vám na nich záleží. Pozvite ich napríklad na dobrú, romantickú večeru pri sviečkach.

Ryby

Máte pred sebou veľmi pokojný a úspešný pracovný týždeň. Môžete sa venovať aj náročným projektom, alebo napríklad si prečítajte nejakú odbornú literatúru, ktorá vám pomôže zvýšiť kvalitu vašich výkonov. V súkromnom živote, rodinnom, či v partnerskom spolužití ste spokojní. Pokiaľ sa vám žiada okoreniť váš partnerský intímny život, tak to urobte a podľa toho si spoločne naplánujte program na nadchádzajúci víkend. Môžete si byť istí, že si tým u vašich polovičiek získate plusové body.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk