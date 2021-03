Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Kto má silnú podporu vesmíru v oblasti citov? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 1. - 7. marca? 1. marec 2021 Magazín

1. marec 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Kto má silnú podporu vesmíru v oblasti citov? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 1. - 7. marca?

Baran

V pondelok očakávajte na pracovisku veľkú nervozitu a stres. Našťastie, ďalšie dni už budú pokojné a pohodové, takže budete mať dostatok času aj popremýšľať o ďalšom smerovaní vašej profesionálnej kariéry a o tom, čo v nej chcete dosiahnuť. V súkromí vám tento týždeň neprináša nič negatívne. Naopak, počas stredy a štvrtku budete mať veľkú priazeň a podporu vesmíru v oblasti citov a lásky. Nové vzťahy, upevnenie si tých, ktoré už existujú.

Býk

Od pondelka do stredy vám to na pracovisku ide ako tak, no počas štvrtku a piatku sa radšej snažte vyhnúť všetkým dôležitým záležitostiam ako je podpisovanie nových zmlúv, alebo iných dohôd, pretože by to nedopadlo dobre. Vo vašom osobnom živote bude v priebehu tohto týždňa prevládať pokoj a príjemná atmosféra. Celá vaša rodina vás podporuje a pomáha vám vo vašich aktivitách, ktoré sa rozhodnete robiť v rámci vášho domova.

Blíženci

V pondelok sa budete cítiť vnútorne v nepohode. Budete nervózni a podráždení, ale už od utorka až do piatku sa upokojíte, takže všetky vaše povinnosti, ktoré ste si na tento týždeň naplánovali, stíhate ukončiť úspešne a bez komplikácií. V oblasti lásky by ste mali hlavne počas pondelka a soboty zvýšiť vašu aktivitu smerom k vašim partnerom. Hviezdy vám prajú vo všetkom, čo je spojené s láskou. Vy nezadaní, máte v tieto dni možnosť spoznať niekoho, do koho sa zamilujete.

Rak

V zamestnaní máte pred sebou pracovne pohodový týždeň. Vaše úlohy si plníte a dokonca si môžete dopriať poľaviť vo vašom nasadení. Ale cez to všetko by ste mali byť stále aktívni a nezaspať na vavrínoch. V partnerskom spolužití si užívate milé chvíle. Hlavne v pondelok a počas celého víkendu si zo strany vašich polovičiek budete užívať ich otvorenú priazeň a pozornosť. Bude pekné, ak by ste im aj vy ukázali, ako sú pre vás dôležití a nenahraditeľní.

Lev

Počas týchto dní sa vám na pracovisku nebude dariť v ničom a to vás veľmi hnevá. Týka sa to hlavne vás, ktorí pracujete mimo hraníc vášho domova – v zahraničí. Odložte preto všetky vaše pracovné aktivity iba na to najnutnejšie a ostatné si presuňte na príhodnejšie obdobie. V súkromnom živote to budete mať opačne. Všetko vám vychádza, rodina vás podporuje a v priebehu nadchádzajúceho víkendu si budete spoločne s partnermi užívať kopec prejavov nehy, citov a lásky.

Panna

V zamestnaní sa v priebehu pondelka nebudete cítiť dobre. Ste nervózni a podráždení, no už od utorka do piatku máte opäť všetko

pod kontrolou, takže sa môžete plne sústrediť na všetko, čo je potrebné urobiť. A darí sa vám to. V súkromnom živote máte v pondelok a v sobotu na svojej strane priazeň vesmíru v oblasti citov a lásky. Využite tieto dni na utuženie si vašich vzťahov s vašimi partnermi. Vy nezadaní máte príležitosť sa zamilovať.

Váhy

Prvé tri dni tohto pracovného týždňa sa vám v zamestnaní ako tak darí zvládať všetky vaše povinnosti, ale od štvrtku do piatku neriešte žiadne dôležité záležitosti. Je tu riziko, že by nedopadli tak, ako ste si to predstavovali. Odložte si to na vhodnejší čas. V osobnom živote nebudete musieť riešiť nič nepríjemné. Naopak, zo strany vašej rodiny ste podporovaní vo všetkom, čo sa chystáte doma urobiť, takže vám ostane dosť času aj na vaše osobné aktivity alebo koníčky.

Škorpión

Vo vašom zamestnaní budete v priebehu tohto týždňa pod neustálym tlakom a stresom. Jediné, čo vás bude tešiť je to, že všetky tieto nepríjemnosti, ktorými musíte prechádzať, nijako negatívne neovplyvňujú vaše stále dobré finančné zisky. V oblasti lásky si spoločne s partnermi užívate hlavne v utorok a v stredu. Zostávajúce dni sú pokojné a prežívate ich v príjemnej atmosfére v kruhu celej vašej rodiny.

Strelec

V zamestnaní máte pred sebou týždeň naplnený prácou, ktorú riešite na výbornú a to sa, samozrejme, náležite odzrkadľuje aj na vašich naozaj veľmi dobrých finančných ziskoch. Ste na výsosť spokojní. Keď sa v osobnom živote dokážete počas stredy vyhnúť zbytočným hádkam, tak vaše rodinné aj partnerské spolužitie bude prebiehať v milej a príjemnej atmosfére. Cez víkend vás čaká nejaké zábavné podujatie v spoločnosti vašich priateľov.

Kozorožec

Ste plní elánu a odhodlania, máte odvahu púšťať sa aj do náročných projektov a darí sa vám v tom aj napriek prekážkam zo strany niektorých vašich kolegov. Nepoľavujte, len tak ďalej. Podarí sa vám u vašich nadriadených presadiť aj vaše nové plány, názory a návrhy. Váš osobný život bude v priebehu týchto dní naplnený iba príjemnými zážitkami z aktivít, ktoré budete podnikať spoločne s vašou celou rodinou. Tak popremýšľajte, čím by ste osobne aj vy prispeli.

Vodnár

Ste húževnatí a tak všetkým vašim spolupracovníkom, ale aj nadriadeným, dokazujete, že ste človek na svojom mieste a že sa na vás môžu spoľahnúť. No napriek vašej snahe to ide dosť ťažko. Nedajte sa odradiť a jednajte diplomaticky. V oblasti lásky a citov vám tieto dni prinášajú určité turbulencie, ale vy viete, čo chcete a idete si za svojím a to je dobré. Nakoniec sa vám podarí vašich blízkych presvedčiť o vašej pravde.

Ryby

V zamestnaní sa vám v tomto týždni darí. Žiadna povinnosť, ktorú máte splniť, nie je pre vás prekážkou. Len počas stredy a štvrtku budete mať vnútorný pocit, že nie ste za vaše doterajšie výkony a aj výsledky adekvátne finančne ohodnotení. Váš osobný život bude v priebehu týchto dní hlavne počas utorka a po celý nadchádzajúci víkend naplnený láskou, čo vy môžete, pretože táto oblasť vášho života je pre vaše znamenie veľmi dôležitá. Lásku k životu doslova potrebujete.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk