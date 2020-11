8. november 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenie je nadmieru EROTICKY nabité?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 9. - 15. novembra 2020?

Baran

V pondelok a v utorok je na vašom pracovisku dobrá nálada a pohoda. Od stredy až do piatku by ste mali zapnúť na plné obrátky, pretože sa vám v zamestnaní bude ale naozaj mimoriadne dariť. Máte otvorenú cestu v postupe na kariérnom rebríčku, alebo ak chcete, máte ideálny čas na zmenu zamestnania. V oblasti lásky vám hviezdy prajú. Ste až nadmieru eroticky nabitý. Preto opatrne s tým, ako toto nabitie budete využívať. Konkrétne kde a s kým.

Býk

Na pracovisku sa snažte v priebehu pondelka stihnúť urobiť čo najviac, pretože od utorka až do piatku vám bude všetko doslova padať z rúk. Našťastie, vo vašom osobnom živote je všetko tak ako má byť. Aj v rodinnom a partnerskom spolužití všetko klape. Vy, čo ste nezadaní a túžite po vážnom vzťahu, máte šancu. Preto počas víkendu nezostávajte doma, ale vyberte sa niekam medzi ľudí. Tam niekde spoznáte vašich budúcich partnerov.

Blíženci

Vášmu znameniu je priradená reč, hovorené slovo. A práve tieto danosti vám budú v priebehu tohto týždňa na vašom pracovisku veľmi užitočné, pretože ich prostredníctvom sa vám podarí presadiť si všetky vaše návrhy a plány. V partnerskom spolužití sa počas štvrtku snažte vyhnúť výmenám názorov, pretože by z toho mohla vzniknúť ozaj ostrá hádka. Našťastie, cez víkend sa vám podarí dať všetko medzi vami do náležitého poriadku.

Rak

Tento týždeň to budete mať na pracovisku úplne ako na hojdačke. V pondelok a vo štvrtok sa budete doslova trápiť s každou maličkosťou, v utorok, stredu a piatok naopak. Na čo siahnete sa podarí a zmení na zisky. V súkromí hlavne vy, nezadaní, využite utorok a stredu, počas ktorých ste pre opačné pohlavie nesmierne charizmatickí a príťažliví. Môžete tak spoznať niekoho, s kým budete môcť nadviazať nový a perspektívne dlhodobý a bezproblémový vzťah.

Lev

Počas týchto dní pristupujete k všetkým vašim pracovným povinnostiam ozaj konštruktívne a to vám prináša očakávané výsledky. Ste úspešní, čo sa odzrkadľuje aj na dobrých finančných ziskoch. Vaše partnerské spolužitie sa bude podobať na rozbúrené vlny v mori. V pondelok budete na ich vrchole, v priebehu štvrtku zase na ich úplnom spodku a v sobotu opäť na vrchole. Preto sa snažte, aby ste to všetko dokázali zvládnuť tak, aby ste sa dokázali dostať do prístavu lásky bez problémov.

Panna

V zamestnaní sa vám bude dariť trochu nezvyklým spôsobom pre vaše znamenie. Budete schopní slovom presvedčiť všetkých o tom, že vaše návrhy sú tie najlepšie k tomu, aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky. Počas štvrtku sa nesnažte oponovať vašim partnerom, pretože by ste iba prilievali olej do ohňa. Hrozia ozaj ostré hádky. Ak sa vám to nepodarí, nebuďte nešťastní, pretože cez víkend sa vám podarí všetko dať do úplného poriadku.

Váhy

V pondelok sa snažte v zamestnaní stihnúť čo najviac, pretože od utorka až do piatku nebudete mať čas na nič iné, len na riešenie problémov a prekážok, ktoré vám budú brániť pokračovať vo vašich pracovných úlohách a povinnostiach. V súkromí to máte počas týchto dní našťastie v pohode. Aj v rámci vášho partnerského a rodinného spolužitia ste spokojní. Medzi vami a vašimi blízkymi vládne pohoda a harmónia, ktorá bude pretrvávať aj v priebehu víkendu.

Škorpión

Aj tento týždeň budete vystavení nepriazni niektorých vašich spolupracovníkov, ale vy to dokážete zvládať s pokojom a vnútornou rovnováhou aj preto, lebo po finančnej stránke sa vám darí viac než dobre. Ale v oblasti citov a lásky to bude už horšie. Hrozia veľké hádky a spory, ktoré môžu vyústiť až do rozchodov a ukončení dlhodobých vzťahov. Preto bude lepšie, ak by ste sa počas víkendu mohli niekam „odpratať“, kde budete môcť v pokoji prečkať nepriazeň osudu v tejto oblasti vášho života.

Strelec

Z tohto týždňových pracovných výsledkov ste nadšení a optimistickí a máte na to plné právo, pretože na čo si len v zamestnaní spomeniete, to sa vám darí. To všetko prispieva k vášmu rýchlejšiemu postupu v rámci vašej kariéry. Aj v osobnom živote ako aj v rodinnom a partnerskom spolužití ste mimoriadne spokojní. Preto aby ste si túto spokojnosť udržali čo najdlhšie, nezabudnite sa primerane venovať vašim polovičkám. Nezanedbávajte ich kvôli práci.

Kozorožec

Počas tohto týždňa sa psychicky necítite dobre. Ste depresívni a podráždení, čo sa, samozrejme, negatívne odzrkadľuje aj na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. V osobnom živote, vy čo ste nezadaní a túžite po láske, tak v pondelok nezostávajte doma, ale vyberte sa niekam medzi ľudí. Tam na vás čaká. Zostávajúce dni sa budú niesť v pokojnom duchu. Aj nadchádzajúci víkend bude príjemný a v pohode.

Vodnár

Aj tento pracovný týždeň bude u vás plný problémov, prekážok a z toho vyplývajúcich stresov. Patríte medzi akčné znamenie a to, že sa vám v zamestnaní nedarí tak, ako by ste chceli, vás deprimuje. Aby toho nebolo dosť, tak k tomu všetkému vám hrozí, že sa v pondelok pohádate s vašimi partnermi. Až v priebehu nadchádzajúceho víkendu sa okolo vás situácia upokojí do tej miery, že aj vy si budete môcť dovoliť myslieť aj na niečo príjemné.

Ryby

V zamestnaní očakávajte problémy, ktoré si budú od vás na ich riešenia vyžadovať maximálnu sústredenosť. Snažte sa preto neupadať do depresie, pretože by ste si túto celú nepríjemnú situáciu ešte viac zhoršili. V citovej oblasti vás poteší ten fakt, že vaši partneri vás milujú, stoja pri vás a podporujú vás v každej situácii. To vám dodáva potrebnú energiu a elán, ktoré v priebehu týchto dní potrebujete ako soľ, aby ste zvládali všetko dianie u vás na pracovisku.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk