12. júl 2023 Tlačové správy Unikátne zážitky si z Bezdymovej zóny na Pohode 2023 odnieslo tisícky návštevníkov! Bezdymová zóna na festivale Pohoda 2023, ktorú priniesla spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. spolu s iniciatívou „Svet bez dymu“, svojim programom opäť zaujala. Tisícky návštevníkov zažilo vynovenú zónu v udržateľnejšej verzii, zameranej na recykláciu.

Návštevníci sa zabavili na skvelých stand-upoch Simony Salátovej a jej hostí, Joea Trendyho a Jakuba „Zitrona“ Ťapáka. Bezdymová zóna sa naplnila aj vďaka vynikajúcim DJ Setom a vystúpeniam hudobných interpretov Pištu Kráľoviča alias FVLCRVM či Adama Pavlovčina alias ADONXS. Okrem zábavy, vizuálnych a zmyslových zážitkov si návštevníci tiež vypočuli zaujímavú talkshow „EcoButtni svet svojou cestou“ o recyklácii tabakových filtrov.

Vo víre humoru a skvelej hudby

Vynikajúca atmosféra, humor, hry, súťaže a hudba, ktorá rozhýbala každého. Aj o tom bol skvelý program Bezdymovej zóny, ktorý moderoval známy stand-upista Jakub „Zitron“ Ťapák. Zóna bola plná smiechu počas vystúpení Simony Salátovej s jej partnerom Joeom Trendym, či kolegom Jakubom „Zitronom“ Ťapákom.

O celovečerný párty program sa jedinečne postaral známy slovenský DJ a producent Pišta Kráľovič alias FVLCRVM. Bezdymová zóna bola vo víre tanca a zábavy počas IQOS NIGHT by FVLCRVM vďaka jeho obľúbeným DJ Setom. Okrem vystúpenia unikátneho FVLCRVM návštevníci pretancovali večer aj vďaka známym, hudobným hviezdam ako BLAME YOUR GENES DJ Set, WHITHE DJ Set, WYME či SEAFUR. V sobotu zaujal a dav zabavil svojou hudobnou show spevák Adam Pavlovčin alias ADONXS. Jedinečný spevák a skladateľ zaspieval publiku špeciálnu IQOS pieseň, ktorú zložil pri príležitosti uvedenia novej limitovanej edície IQOS IIuma WE. Pieseň je výnimočná aj tým, že na tvorbe jej textu sa podieľali aj členovia IQOS Club, ktorí ju kreovali spolu s Adamom. V Bezdymovej zóne na festivale Pohoda bola zároveň exkluzívne predstavená nová limitovaná edícia IQOS ILUMA WE. Farebnosť limitovanej edície znázorňuje rozmanitosť, ale aj jednotu a spolupatričnosť komunity dospelých na celom svete, ktorí prestali fajčiť klasické cigarety a prešli na túto bezdymovú alternatívu.

Svet bez dymu s jedinečnou dizajnovou inštaláciou

Dospelí návštevníci (18+) mali možnosť navštíviť aj interaktívne laboratórium „Svet bez dymu“. Vo vynovenom laboratóriu mohli preskúmať aj jedinečnú dizajnovú inštaláciu z asfaltu s prímesou re­cyklovaných tabakových filtrov. Súčasťou laboratória bola aj pohodlná chillout zóna so sedením a možnosťou relaxu pri tabletových kvízoch. „Na festival sme aj tento rok priniesli návštevníkom edukačné vedecké laboratórium profesora Dohorela, kde sa dozvedeli viac o škodlivosti cigaretového dymu, rozdiel medzi dechtom a nikotínom, ale aj o dostupných vedeckých riešeniach určených dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet,“ uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovensko.

Spolu sme zodpovednejší

Návštevníci v Bezdymovej zóne si zároveň užili zaujímavú talkshow „EcoButtni svet svojou cestou“ o recyklácii tabakových filtrov so Simonou Salátovou a jej hosťami – Hugom Repáňom z EcoButt, Luciou Blahovou z Philip Morris Slovakia, Veronikou Repiskou z Upracme Slovensko a Radoslavom Hoppejom, známeho najmä vďaka instagramovému účtu a cestovateľskému blogu Nie je túra bez Štúra. Na workshope Huga Repáňa sa návštevníci Bezdymovej zóny dozvedeli viac o procese recyklácie cigaretových ohorkov a tabakových náplní. A taktiež o mož­nostiach ako byť zodpovednejším k prírode a dostať tabakové filtre zo zeme do asfaltovej cesty. „Ecobutt je geniálny nápad, sama ho podporujem a zbieram tabakové náplne v nádeji, že budú zapracované do nejakej asfaltovej cesty. Okolo celej tejto myšlienky sa opäť združujú šikovní ľudia. Možno aj samotný úspech je odrazom tejto skutočnosti, že v zákulisí tohto celého si pomáhame, smejeme sa spolu, vymýšľajú sa nové spôsoby ako ísť vpred. Za celým nápadom stojí mladý chalan Hugo Repáň a už jeho energia je naozaj nákazlivá," uviedla Simona Salátová, ktorá je nadšenou podporovateľkou myšlienky EcoButt.

Atmosféru Bezdymovej zóny ocenilo tisíce ľudí

Návštevníci Bezdymovej zóny si ako každý rok odniesli skvelé zážitky a spomienky. Napríklad vo forme krátkeho videa z 360° fotobúdky, či z escape room, v ktorej išlo o únik zo sveta dymu do sveta bez dymu. Taktiež súťažili o atraktívne ceny splnením rôznych zábavných aktivít. Výsledkom sú tisíce spokojných dospelých ľudí, ktorí si užili Bezdymovú zónu.

