Zdroj: Instagram.com/berlin_manson , Facebook.com/Anna Mierna, Karina Golisova Útok NEONACISTOV? Speváka v klube napadli pre dúhovú vlajku. Skončil so ZLOMENOU sánkou Slovenskom otriasa ďalší útok len pre inakosť. V skalickom klube mal útočník napadnúť speváka len preto, že mal dúhovú vlajku. 12. december 2022 Zo Slovenska

12. december 2022 Zo Slovenska Útok NEONACISTOV? Speváka v klube napadli pre dúhovú vlajku. Skončil so ZLOMENOU sánkou Slovenskom otriasa ďalší útok len pre inakosť. V skalickom klube mal útočník napadnúť speváka len preto, že mal dúhovú vlajku.

Mal to byť koncert, ale zmenil sa na drámu! V skalickej Orlovni sa v sobotu (10.12.) pripravovali členovia Slobodnej Európy spolu s kapelou Berlin Manson na vystúpenie.

No potom, čo kapela Berlin Manson zavesila na stenu dúhovú vlajku, mal na nich zaútočiť agresívny návštevník.

Brať si na koncerty kasery?

„Včera mi kamošov v Skalici napadli lokálni náckovia, lebo na koncerte Slobodnej Európy a Berlin Manson vyvesili dúhovú vlajku. Adam má zlomenú sánku. V prvom rade rešpekt, že sa nedali a za svojím názorom si stáli napriek týmto odporným následkom. Keby som bol s nimi (čo sa stáva celkom bežne), tak neviem, ako by som sa zachoval, asi by som zdrhol. Nie som žiadny hrdina,“ vyjadril sa na Facebooku muž s menom Andrej Andrejevič Andrej. Podľa jeho slov hrať niekde inde mimo safe space priestoru na Slovensku, to je „o držku.“

A vyjadruje ďalšie svoje pocity a starosti: „Je to vlastne dosť strašidelné, kam celá táto agresia a demencia na Slovensku dospela. Otázka je, že čo s tým robiť. Brať si odteraz na každý koncert mimo metropole kasery a teleskopy? Začať chodiť na judo? Dosť ma z toho mrazí.“

„Čím som starší, tak sa zo mňa totiž stáva čoraz väčší zas*aný hipík a chcem len, aby sa ľudia mali radšej a chápali sa. Ono to ale ide úplne naopak. Žijeme naozaj sku*venú dobu,“ píše na záver.

Reakcia organizátorov

„Chceli by sme sa ospravedlniť za včerajší nešťastný incident pred vystúpením skupiny BERLIN MANSON, veľmi nás to mrzí. Vzniknutú situáciu riešime,“ uviedol klub Orlovňa Skalica na Facebooku. Klub zároveň dodal, že urobí všetko preto, aby sa podobné incidenty už neopakovali.

Majú odkaz pre všetkých náckov

Na útok reagovala aj Slobodná Európa. „Radi by sme sa vyjadrili k napadnutiu našich hostí – skupiny Berlin Manson, na našom koncerte v Skalici. Ako je o nás všeobecne známe z našich postojov a vyjadrení, sme skupina, ktorá sa výrazne vymedzuje voči akýmkoľvek prejavom nacizmu, rasizmu, xenofóbie a homofóbie. Z toho dôvodu máme na našich koncertoch už dlhodobo pokoj od podobných prejavov. Až do sobotného koncertu v Skalici, na ktorý zavítalo aj pár homofóbnych primitívov, ktorý fyzicky napadli skupinu Berlín Manson a spevákovi spôsobil ťažké zranenie,“ napísala hudobná skupina na Facebook.

Zároveň poslali jasný odkaz všetkým náckom, ktorí stále nepochopili, že skupina patrí na opačnú stranu barikády: Nie ste u nás vítaní.

Výsledok politickej nenávisti?

Slovo si vyžiadala aj bývala primátorka Skalice. „Práve kapela Berlin Manson bola primitívne a násilne napadnutá za to, že počas koncertu vyvesila vlajku LGBTI+ ľudí. Skalica bola vždy mestom, ktoré spájalo rozmanitosť,“ napísala na Facebooku Anna Mierna.

Mierna podľa vlastných slov odmieta takéto prejavy slaboduchosti a verí, že polícia bude konať tak, aby páchateľov čo najskôr potrestala. „Aj toto je výsledok politiky nenávisti, ktorá na Slovensku prekvitá,“ dodala na záver. Súčasná primátorka Skalice Oľga Luptáková sa k incidentu na sociálnych sieťach zatiaľ nevyjadrila.

Polícia prípad preveruje

Polícia preveruje napadnutie hudobníka skupiny Berlin Manson. V tejto veci prijala trestné oznámenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.

Polícia prípad preveruje s podozrením na ublíženie na zdraví a výtržníctvo. „Vzhľadom na vykonávanie prvotných úkonov zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila Linkešová.

Zdroj: Dnes24.sk