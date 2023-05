Zdroj: Facebook.com/The Royal Family Uvarte si doma KRÁĽOVSKÉ menu: Zverejnili RECEPT na korunovačné jedlo pre Karola III. Kráľovská rodina pred korunováciou zverejnila slávnostné menu aj s receptom. Kráľ si zvolil pomerne jednoduché tradičné jedlo. 6. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Milióny ľudí v Spojenom kráľovstve i mimo neho sledujú korunováciu britského kráľa Karola III. a jeho manželky Kamily. Korunovácia sa skladá z cirkevného obradu a slávnostného predstavenia nového kráľa verejnosti.

Prezradili menu

Veľkolepú ceremóniu monarchia plánovala dlhé mesiace. Karol III. na tróne nahradí svoju matku, Alžbetu II., ktorá zomrela ešte v septembri a panovala neuveriteľných 70 rokov.

Fanúšikovia kráľovskej rodiny prípravy na korunováciu pozorne sledujú a zaujíma ich každý detail. Pozornosť preto upútalo jedlo, ktoré sa bude kráľovi servírovať. Kráľovská rodina totiž zverejnila slávnostné menu aj s receptom. Korunovačný obed bude pomerne jednoduchý, monarchovia si pochutnajú na špenátovom quiche s čedarom, čo je vlastne slaný koláč.

Kráľovský pokrm si môžete dopriať aj u vás doma. Recept je pomerne nenáročný a ingrediencie dostupné. Ako na to?

Špenátový quiche s čedarom

Na cesto potrebujeme:

125 g hladkej múky

štipku soli

25 g masla nakrájaného na kocky

25 g masti

2 lyžice mlieka

Na náplň potrebujeme:

125 ml mlieka

175 ml sladkej smotany

2 vajcia

1 lyžicu nasekaného čerstvého estragónu

soľ a čierne korenie

100 g strúhaného čedaru

180 g sparených špenátových listov

60 g varených fava fazúľ

suchú fazuľu alebo keramické fazuľky na pečenie (nepôjdu do jedla, slúžia len ako pomôcka na rovnomerné upečenie cesta)

Postup:

Do preosiatej múky so soľou pridáme maslo a masť a všetko dobre premiešame, kým nevznikne sypká hmota podobná strúhanke. Následne po troške prilievame mlieko, aby sa ingrediencie spojili do cesta. To potom necháme 30 až 45 minút vo fólii odpočívať v chladničke.

Potom cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme do väčšieho kruhu, než je priemer formy. Plát cesta by mal byť asi 5 milimetrov hrubý. Okrúhlu formu vymastíme maslom a cesto vložíme dnu. Musíme byť opatrní, aby v ňom nevznikli diery, plnka by totiž mohla vytiecť. Cesto vo forme prikryjeme a necháme ďalších 30 minút v chladničke.

Rúru si predhrejeme na 190 °C. Cesto vo forme vyložíme papierom na pečenie a nasypeme doň suchú fazuľu alebo keramické fazuľky na pečenie a pečieme 15 minút. Potom cesto vyberieme a papier na pečenie dáme nabok. Teplotu v rúre znížime na 160 °C.

A ide sa plnku. Zmiešame mlieko, smotanu, vajcia, bylinky a korenie. Polovicu nastrúhaného syra nasypeme nasucho do upečeného cesta. Na syr potom naukladáme nakrájaný špenát, fava fazuľu a polejeme tekutou zmesou. V prípade potreby zmes jemne premiešame, aby bola náplň rovnomerne rozložená. Celý koláč posypeme zvyškom strúhaného syra a pečieme 20 až 25 minút, kým vrch chytí zlatú farbu.

