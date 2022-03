Zdroj: unsplash.com V Bratislave pristálo lietadlo z Ruska. Prečo dostalo VÝNIMKU? Hoci Slovensko uzavrelo vzdušný priestor pre ruské lety, v tomto prípade bola v súlade s platnými predpismi využitá výnimka, ktorú je možné uplatniť v prípade humanitárnej pomoci a jadrového paliva. Dnes o 11:58 Zo Slovenska

Dnes o 11:58 Zo Slovenska V Bratislave pristálo lietadlo z Ruska. Prečo dostalo VÝNIMKU? Hoci Slovensko uzavrelo vzdušný priestor pre ruské lety, v tomto prípade bola v súlade s platnými predpismi využitá výnimka, ktorú je možné uplatniť v prípade humanitárnej pomoci a jadrového paliva.

Na bratislavskom letisku v utorok pristálo lietadlo s palivom pre atómové elektrárne Mochovce a Jaslovské Bohunice.

Dodávky paliva

V utorok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Slovensko sa tak zabezpečuje proti možným problémom s dodávkami paliva z Ruska v súvislosti so sankciami za inváziu na Ukrajine.

„Po plyne a rope má slovenské hospodárstvo poistený ďalší energonosič. Som rád, že sme to logisticky zvládli a ďakujem aj ministerstvám zahraničia a dopravy za skvelú koordináciu pri riešení povolení,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Hoci Slovensko uzavrelo vzdušný priestor pre ruské lety, v tomto prípade bola v súlade s platnými predpismi využitá výnimka, ktorú je možné uplatniť v prípade humanitárnej pomoci a jadrového paliva. MH SR spolupracovalo na tejto akcii aj s poľskou ministerkou pre energetiku Annou Moskwou. Sulík zároveň ubezpečil, že Slovenské elektrárne majú v súčasnosti dostatok jadrového paliva.

Množstvo neprezradia

Na aké časové obdobie sa „dostatok“ jadrového paliva vzťahuje, rezort nespresnil. „Z bezpečnostných dôvodov nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie, ako sme uviedli v tlačovej správe. Môžeme len dodať, že išlo o dlhodobo plánovanú dodávku a že rezort hospodárstva rovnako, ako pri plyne, aj pri jadrovom palive pracuje na diverzifikácii dodávok,“ uviedla hovorkyňa MH Katarína Matejková.

Na prevádzku jedného bloku jadrovej elektrárne typu VVER 440 podľa Slovenských elektrární (SE) treba sedem až deväť ton uránového paliva ročne. To znamená, že spotreba jadrového paliva je v súčasnosti na Slovensku od 28 do 36 ton. Koľko paliva priviezol ruský IL 76 do Bratislavy, nie je známe. Nosnosť tohto stroja je od 30 do 60 ton nákladu.

Foto je ilustračné

Zdroj: TASR