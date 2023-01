Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel MHD v Bratislave už nie je pre Ukrajincov ZADARMO: Nemali sa to ako dozvedieť? Na zastávkach a v dopravných prostriedkoch MHD nijaký oznam o zmene pravidiel cestovanie nie je. 4. január 2023 Zo Slovenska

Po vypuknutí vojny na Ukrajine, a s tým súvisiacim prílevom utečencov na Slovensko, poskytol bratislavský dopravný podnik (DPB) týmto ľuďom bezplatné cestovanie MHD. K 1. januáru 2023 sa však podmienky na cestovanie v hlavnom meste zmenili. Utečencov však na to nijako zvlášť neupozornili a ak pravidelne nenavštevujú určité stránky na internete, nemali sa to ako dozvedieť. Upozornil na to denník Pravda.

Málo viditeľný oznam

„Občanom Ukrajiny dňom 1. januára 2023 zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu pri cestovaní bratislavskou mestskou hromadnou dopravou. Od nového roka tak budú platiť pre občanov Ukrajiny rovnaké pravidlá na všetkých linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Tie sú štandardné aj v rámci celého Slovenska,“ uvádza sa na webe DPB.

Správu o zmenách pri cestovaní MHD mohli nájsť na stránke Bratislava pre Ukrajinu, tú však určite tiež nenavštevujú pravidelne.

Hrozba pokuty

Pravda upozornila na to, že v električkách, autobusoch a trolejbusoch sa nijaký oznam o zmene nenachádza. Rovnako ho nenašli ani na informačných paneloch na zastávkach MHD. Je teda veľmi pravdepodobné, že väčšina utečencov o zmenách nemá ani páru, čo ich môže vyjsť dosť draho. Pokuta za to, že cestujúci nemá zakúpený cestovný lístok, je totiž minimálne 49,90 eur.

Výnimku z nových pravidiel, teda cestovanie zadarmo, majú deti a mládež z Ukrajiny do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali ďalšími dokumentami. Presné podmienky nájdu TU.

Výnimku majú tiež pracujúci, ktorí sa prepravujú do a zo zamestnania, tiež však musia splniť ďalšie podmienky.

Reakcia dopravného podniku

K vzniknutej situácii sa pre Pravdu vyjadril aj bratislavský dopravný podnik. „Ponechať bezplatnú dopravu pre obyvateľov Ukrajiny aj naďalej nie je z dôvodu napätej rozpočtovej situácie, v ktorej sa samosprávy na Slovensku ocitli, možné. Hlavné mesto a DPB v aktuálnej situácii riešia optimalizáciu chodu DPB na viacerých úrovniach,“ informoval DBP.

DBP ďalej pripomenul, že informácie o zjednotení podmienok cestovania v rámci celého Slovenska boli dvojjazyčne publikované na webe DPB, webstránke IDS BK, webe Bratislava pre Ukrajinu aj v Asistenčnom centre na Bottovej ul. a tiež prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram.

DPB na záver pripomenul, že informácia sa v najbližších dňoch objaví aj na zastávkach a vo vozidlách MHD.

