Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com V piatok teploty stúpnu až na 23 STUPŇOV: Aké počasie prinesie predĺžený víkend? Pred nami je predĺžený víkend. Posledný pracovný deň sa bude niesť v znamení slnečných lúčov a vysokých teplôt. Ako bude počas voľných dní? 5. máj 2023 Zo Slovenska

5. máj 2023 Zo Slovenska V piatok teploty stúpnu až na 23 STUPŇOV: Aké počasie prinesie predĺžený víkend? Pred nami je predĺžený víkend. Posledný pracovný deň sa bude niesť v znamení slnečných lúčov a vysokých teplôt. Ako bude počas voľných dní?

Po upršanej strede prišiel teplý a slnečný štvrtok, kedy teploty na viacerých miestach prekročili +20 °C. V podobne príjemnom duchu by sa mal niesť aj posledný pracovný deň.

Podľa portálu iMeteo.sk bude v piatok dokonca ešte teplejšie a teploty pôjdu až k hranici +23 °C.

Zrážky by sa mali vyskytovať len sporadicky a iba v neskorých popoludňajších hodinách.

Ako bude cez víkend?

Úvod predĺženého víkendu však nepoteší. Počasie sa má opäť pokaziť a v sobotu (6. mája) hrozia zrážky, ojedinele dokonca aj búrky.

„Zrážok nebude toľko ako v stredu, no treba s nimi počítať hlavne na západnom a strednom Slovensku,“ informuje iMeteo.sk s tým, že teploty už v tento deň nepresiahnu +20 °C.

Nedeľa (7. mája) by mala priniesť oblačné počasie. Oproti sobote však má byť teplejšie a aj zrážok by malo byť menej. Dážď by sa mal objaviť len vo forme prehánok a zasiahnuť môže hlavne sever Slovenska.

V pondelok (8. mája) treba predbežne počítať s oblačným počasím a zrážkami vo viacerých oblastiach.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk