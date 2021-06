V Španielsku sa bez rúška nepohnete: Kontroly na letisku a PODMIENKY pre Slovákov

Španielsko vyradilo Slovensko zo zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe? Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo na svojom webe aktuálne podmienky.

Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy, a to aj v prípade, že to na vstup do Španielska od občanov SR aktuálne krajina nevyžaduje.