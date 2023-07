Zdroj: Facebook.com/PSG - Paris Saint-Germain Veľký MOMENT pre náš futbal: Škriniar má lukratívnu zmluvu, prestúpil do Paríža! FOTO Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal s Parížom St. Germain päťročný kontrakt do 30. júna 2028. 6. júl 2023 han Šport Futbal

6. júl 2023 han Šport Futbal Veľký MOMENT pre náš futbal: Škriniar má lukratívnu zmluvu, prestúpil do Paríža! FOTO Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal s Parížom St. Germain päťročný kontrakt do 30. júna 2028.

Francúzsky majster o tom vo štvrtok informoval na svojej oficiálnej stránke. Dvadsaťosemročný obranca prestúpil do Paríža po vypršaní zmluvy s Interom Miláno.

„Som veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou tohto úžasného klubu. PSG je jeden z najlepších klubov na svete s hráčmi svetovej triedy a fantastickými fanúšikmi,“ uviedol po podpise zmluvy Škriniar, ktorá sa stal prvou letnou posilou PSG. V úlohe trénera ho povedie Luis Enrique, ktorého parížsky klub oficiálne predstavil v stredu.

Milanove kluby

Škriniar pôsobil v milánskom Interi v rokoch 2017 až 2023. Získal s ním titul v Serii A (2021), dvakrát Taliansky pohár (2022 a 2023) a dvakrát taliansky Superpohár (2021 a 2022). V uplynulej sezóne si Inter zahral finále Ligy majstrov, v roku 2020 finále Európskej ligy. S talianskym klubom sa nedohodol na predĺžení zmluvy a už v januári informovali médiá o jeho dohode s PSG.

Za „Nerazzurri“ odohral v priebehu šiestich sezón spolu 246 stretnutí a zaznamenal v nich 11 gólov. Na klubovej úrovni pôsobil Škriniar aj v MŠK Žilina, FC ViOn Zlaté Moravce (hosťovanie zo Žiliny) a Sampdorii Janov. V drese slovenskej reprezentácie má na konte 60 stretnutí a tri góly.

„Bolo to jednoduché rozhodnutie. Keď sa o vás zaujíma taký klub ako Paríž St. Germain, rozhodnete sa rýchlo. Videl som mnoho zápasov tímu, každý na svete tento klub pozorne sleduje. Všetci vedia, akí skvelí hráči tu sú. Rozhodnutie mi trvalo iba sekundu,“ uviedol Škriniar v rozhovore pre klubovú webstránku. Na klubových sociálnych sieťach pózoval v novom drese s číslom 2028.

Už je fit

V jarnej časti uplynulej sezóny ho od konca februára trápili zdravotné problémy: „Uplynulých pár mesiacov nebolo pre mňa jednoduchých. Zranil som sa, mal som problémy s chrbtom. Všetko je už teraz lepšie, cítim sa dobre. Už som hral dva zápasy za slovenskú reprezentáciu, som pripravený. Odkedy som si doliečil zranenie, neprestal som trénovať. Som na sto percent v poriadku, možno aj viac.“

V Paríži St. Germain bude účinkovať ako vôbec prvý slovenský futbalista v histórii. „Viem o tom. Ešte som ani nenastúpil a už píšem históriu. Ale teraz vážne – pripomenuli mi to, keď som podpisoval zmluvu. Cítim hrdosť za seba, moju krajinu i moju rodinu. Som z toho veľmi šťastný a toto je iba začiatok,“ tvrdí Škriniar.

Bude pod tlakom

Slovenský zadák si je vedomý, že v PSG bude pod veľkým tlakom: „Samozrejme, je mi to jasné. Keď prídete do takéhoto veľkého klubu, vždy je tam tlak. Som však pripravený stať sa toho súčasťou. Milujem napätie. Som obranca, takže viem, o čom to je. Vždy musíte byť pripravený.“

Zdroj: TASR