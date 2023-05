Veľryba ruskou ŠPIÓNKOU? Objavila sa pri švédskom pobreží a na popruhoch mala KAMERU!

Pri švédskom pobreží sa objavila veľryba bieluha s postrojom, ktorú už v roku 2019 spozorovali v susednom Nórsku. Vyvolalo to vtedy obavy, že ju vycvičilo ruské námorníctvo pre účely špionáže. V pondelok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.

Veľryba bola spozorovaná ešte v nedeľu na pobreží regiónu Hunnebostrand na juhozápade Švédska, uviedli miestni environmentálni aktivisti.

Prvýkrát sa objavila v roku 2019 v severo­nórskom regióne Finnmark a odvtedy sa viac ako tri roky pomalým tempom presúvala popri nórskom pobreží. Počas uplynulých troch mesiacov však svoje tempo zrýchlila a priplávala až k švédskym brehom.

„Nevieme, prečo zrazu tak zrýchlila,“ uviedol morský biológ Sebastian Strand z organizácie OneWhale, ktorá pohyb bieluhy monitoruje.

Môže podľa neho ísť o pôsobenie hormónov, ktoré veľrybu nútia zrýchliť, aby si našla partnera. Druhou možnosťou je osamelosť, keďže bieluhy sú veľmi spoločenské živočíchy, vysvetľuje Strand. Najbližšia kolónia bielúh sa však nachádza až pri súostroví Špicbergy v Severnom ľadovom oceáne.

Agentúra AFP pripomína, že Nóri veľrybu nazvali Hvaldimir. Ide o spojenie slova „hval“, čo v nórčine znamená veľryba, a koncovky odkazujúcej na ruské mená.

Keď bieluhu v roku 2019 objavili, nórski morskí biológovia na jej popruhoch objavili malú kameru s nápisom, ktorého súčasťou bol názov ruského mesta Petrohrad. To viedlo k domnienkam, že ušla z výbehu, kde ju cvičilo ruské námorníctvo pre účely špionáže, keďže bola zjavne zvyknutá na prítomnosť ľudí.

Moskva sa však k týmto dohadom nikdy oficiálne nevyjadrila.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

A harness-wearing Beluga whale that turned up in Norway in 2019, sparking speculation it was a spy trained by the Russian navy, has appeared off Sweden's coast, an organisation following him said on Monday ➡️ https://t.co/IfzfuVpMLi