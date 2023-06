Zdroj: Unsplash.com , www.pexels.com SVET O SLOVENSKU: Partia Slovákov vyčíňala na chorvátskom ostrove, schytali to aj POLICAJTI Jeden zo Slovákov skončil po incidente v cele, ďalší dvaja na priestupkovom súde. 8. jún 2023 TOS Svet o Slovensku

Dvaja muži (29,34) a jedna žena (25) zo Slovenska sa v Starom Grade na chorvátskom ostrove Hvar dostali do konfliktu s miestnym mužom, ktorý im prenajal čln. Informovala o tom tamojšia polícia, píše Index.hr.

Zbili ho

Podľa Chorvátov keď prenajímateľ zbadal, ako na člne vystrájajú, vyzval ich, aby ho vrátili.

„Počas toho, ako sa bavili o vrátení peňazí za prenájom člna, 34-ročný Slovák napadol poškodeného, ktorý začal utekať,“ uviedla chorvátska polícia s tým, že skupina cudzincov zo Slovenska ho dostihla a pokračovala v napádaní jeho aj ďalších dvoch ľudí.

Príchod polície

Policajti po prijatí hlásenia vyrazili do terénu. „Slováci odmietli s políciou akokoľvek spolupracovať a pokračovali vo svojom konaní. 29-ročný muž odstrčil policajta, ktorý spadol na zem, potom sa im ho podarilo spacifikovať,“ zverejnil server Index.hr ďalší popis udalostí poskytnutý strážcami zákona, podľa ktorých mladík aj naďalej kládol aktívny odpor a pri nastupovaní do policajného auta kopal policajta do hrude.

Na políciu boli predvedení aj zvyšní dvaja Slováci, ktorí mali naďalej slovne napádať policajta. Pri incidente sa ľahko zranil policajt aj 29-ročný Slovák, ponúkanú zdravotnú pomoc však odmietol.

Cela aj súd

„29-ročný muž sa dopustil trestného činu útoku na úradnú osobu, bolo podané trestné oznámenie a bol odvedený do cely. 34-ročný muž a 25-ročná žena boli predvedení na príslušný priestupkový súd. Ich konanie spĺňalo znaky priestupku zo zákona o priestupkoch proti verejnému poriadku a pokoju,“ uviedla chorvátska polícia.

