9. september 2023 Magazín Viete, ako rozpoznať naozaj kvalitný burčiak? Pozor, aby ste si nekúpili FALOŠNÝ! K trhom a jarmokom neodmysliteľne patrí aj burčiak. Ten pravý obsahuje množstvo prospešných látok. Pozrite si tipy, ako nenaletieť a vychutnať si kvalitný produkt.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Prelom augusta a septembra už tradične patrí sezóne burčiaku. Sladký mušt, ktorý sa vďaka kvasinkám mení na lahodný alkoholický nápoj, sa teší veľkej popularite. Nápoj sa môže legálne predávať od 15. augusta a podľa Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska sa ho u nás vyrobí približne 300-tisíc litrov ročne.

Kvalitný burčiak by mal mať obsah alkoholu na úrovni 5 až 7 percent.

Čo sa vlastne môže označovať za burčiak? Zákon o vinohradníctve a vinárstve v tom má jasno: „Ako „burčiak“ možno označiť len kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky. Počas kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.“

„Farba a vôňa nám prezradia, či sa jedná o kvalitný burčiak. Burčiak má mať jasnú zlatú farbu alebo jemne zelený nádych, pričom farba by nemala byť príliš tmavá,“ informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto s tým, že ide o svieži nápoj so správnym množstvom alkoholu, ktorý by mal chutiť sladkokyslo.

Diabetici musia odolať

Kvalitný burčiak má napriek svojmu vysokému obsahu cukru aj množstvo zdraviu prospešných látok. Ak si však niekto myslí, že čím viac burčiaku vypije, tým bude zdravší, tak sa je na omyle!

„Väčšie množstvo burčiaku môže vďaka obsahu kvasiniek spôsobiť búrku v našich črevách, preto by denná dávka nemala byť vyššia ako 3 decilitre,“ prezrádzajú odborníci z bratislavského RÚVZ.

Pozor by si mali dať hlavne diabetici. Tento nápoj pre nich nie je vhodný!

Burčiak obsahuje množstvo prospešných látok, z ktorých niektoré pochádzajú z hrozna a iné z kvasiniek. Nájdeme v ňom veľa vitamínov – hlavne vitamíny skupiny B, stopové prvky, minerály a ovocné cukry, železo a zinok.

Prospešný antioxidant

Kvalitný burčiak má priaznivé účinky na trávenie, nervovú sústavu a na pleť. Tiamín zlepšuje činnosť srdca a kyselina pantotenová má pozitívny vplyv na zažívacie ústrojenstvo a sliznicu.

„V prípade červeného burčiaku treba spomenúť antioxidant resveratrol, ktorého priaznivé účinky na srdcovo-cievny systém boli vedecky dokázané. Okrem toho ako antioxidant bráni starnutiu na bunkovej úrovni a tým pomáha predchádzať civilizačným ochoreniam,“ prezradila Klinčáková z odboru podpory zdravia.

Zdroj: Dnes24.sk