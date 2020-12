28. december 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Vlhová nemohla zaútočiť na víťazstvo: VETRISKO rozmetal všetko, čo mu stálo v ceste! FOTO

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová útočila v rakúskom Semmeringu na štvrté víťazstvo v tejto sezóne. Proti bol vietor, kvôli ktorému nakoniec preteky zrušili.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Obrovský slalom Svetového pohára však narušil po prvom kole silný vietor, ktorý neustále silnel a druhé kolo napokon zrušili. Pre Vlhovú to je prvá takáto skúsenosť, no ako sama uviedla, má napriek tomu pred utorkovým slalomom dobrý pocit.

Bola na čele

Vlhová po 1. kole viedla o 22 stotín sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou, priebežne tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová s odstupom 0,35 s. „Prvé kolo hodnotím veľmi dobre, išlo sa mi fajn, aj keď som urobila chyby. Ale už je to jedno, pretože preteky sa zrušili a už je zbytočné sa vyjadrovať,“ povedala sklamaná líderka SP.

Mrzí ju to

Organizátori pred štartom 2. kola najskôr rozhodli o znížení štartovacej brány, ale situácia v rakúskom stredisku sa nezlepšovala, prestala premávať lanovka a vietor porozhadzoval vybavenie cieľových priestorov. „Bohužiaľ, mám zmiešané pocity, ale nedá sa nič robiť. Človeka to mrzí, ale nezmením to,“ dodala Vlhová.

Dvadsaťpäťročná Slovenka v kariére ešte ani raz neokúsila pocit, že zrušili preteky po tom, čo bola líderkou po prvom kole. „Mám novú skúsenosť, musím sa s tým vysporiadať. Ale mám aspoň dobrý pocit pred zajtrajším slalomom.“

Pôjde sa?

V Semmeringu je naplánovaný slalom pod umelým osvetlením. Na trať prvého kola vyrazia pretekárky o 15.15 h, druhé kolo odštartuje o 18.30. V dejisku však aj dlho po pretekoch fúkal silný vietor a usporiadatelia dokonca nemohli kvôli bezpečnosti púšťať do hotela autá s novinármi. Cesta do ubytovacieho zariadenia totiž viedla popri lese a pre obavy z padajúceho dreva sa niektorí zástupcovia médií dostali do hotela až o niekoľko hodín. Na utorok však hlásia priaznivejšie počasie s plusovými teplotami a slabším vetrom.

