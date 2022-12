Zdroj: Dnes24.sk Vodiči majú dôvod na radosť: Za tankovanie zaplatia výrazne MENEJ! Dokedy to tak bude? Ceny benzínu klesajú a pokorili ďalšiu psychologickú hranicu. 14. december 2022 Správy Zo Slovenska

14. december 2022 Správy Zo Slovenska Vodiči majú dôvod na radosť: Za tankovanie zaplatia výrazne MENEJ! Dokedy to tak bude? Ceny benzínu klesajú a pokorili ďalšiu psychologickú hranicu.

Pri pohľade na displej pri benzínovej pumpe mnohým vodičom naskočí úsmev na perách. Aspoň niekde ceny padajú!

Tankujeme lacnejšie

Benzín zlacnel za posledné dva týždne o takmer 12 centov a nafta ešte viac. Predpokladá sa, že do konca decembra by sme sa mohli voziť ešte lacnejšie.

Na prelome júna a júla a tiež na prelome októbra a novembra ceny palív vystúpili do výšok a dosiahli historické maximá. Hovorilo sa aj o možnom prelomení dvojeurovej hranice. Napokon sa karta obrátila a tankovali sme z týždňa na týždeň za menej.

V posledných týždňoch sa to všimol hádam každý. Ceny benzínu a nafty od 25. novembra do 13. decembra klesli približne o 12 centov. Momentálne sa dá liter benzínu natankovať za euro päťdesiat, niekde aj za menej.

Benzín je teda najlacnejší od konca januára.

Nafta stojí niečo cez euro šesťdesiat. A­nalytici však varujú, že zlacňovaniu môže byť čoskoro koniec a ceny majú znova stúpať, ak sa rezortu hospodárstva nepodarí vyrokovať predĺženie výnimky z embarga na ruskú ropu z ropovodu Družba.

Vývoz napriek embargu

Bratislavská rafinéria Slovnaft by mohla napriek embargu EÚ vyvážať produkty vyrobené z ruskej ropy na Ukrajinu aj po 5. februári budúceho roka. Na piatkovej (9. 12.) tlačovej konferencii po návrate z Ukrajiny to povedal minister hospodárstva Karel Hirman. O výnimke na takýto vývoz sa podľa ministra aktuálne rokuje v Bruseli.

„Sme blízko dohody o tom, že po 5. februári bude môcť rafinéria Slovnaft exportovať výrobky z ruskej ropy dovážanej cez ropovod Družba na Ukrajinu,“ povedal Hirman.

Slovensko má vyrokovanú výnimku z embarga na pokračovanie dovozu ruskej ropy, pohonné hmoty vyrobené z tejto ropy však bude môcť po 5. februári budúceho roka exportovať iba do Česka a aj to iba na obmedzené obdobie. Rafinéria by bez exportu musela obmedziť výrobu a dostala by sa pod hranicu technologického minima.

Slovnaft plánuje túto situáciu vyriešiť čiastočným nahradením ruskej ropy, no spracovanie iného druhu ropy mu zvyšuje náklady a naráža na logistické aj technologické problémy.

